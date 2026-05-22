Un fenómeno barrial: Autos Robados encendió de rock and roll CABA y agotó todos los shows

Autos Robados encendió de rock and roll CABA y agotó todos los shows FOTOS: Lucía Víctoria Córdoba

El verdadero fenómeno barrial se confirmó este jueves a la noche en Niceto Club: Autos Robados encendió de rock and roll a toda CABA y agotó nuevamente sus entradas. Desde temprano, la fila en la puerta anunciaba lo que sería una fiesta. Cuando las luces se apagaron y sonó el primer acorde el público explotó en un pogo que no se detuvo durante casi dos horas de show.

La banda repasó sus principales temas, con momentos de euforia en Insisto, Los ángeles y Remedios, y pasajes más emotivos en 1993, El Antídoto, Tus Ojos; y tanto Gente rota como Artes Marciales hicieron temblar las paredes del club. Hubo sudor, emoción y rock and roll crudo, con Federico Soto al frente, firme y directo, que dejó que las canciones hablaran por sí mismas.

El recital fue una verdadera crónica barrial que incluyó parejas bailando en medio de la gente, amigos abrazados en el pogo y un público que no paró de agitar bajo el lema “oxidarse o resistir” como un símbolo que bailar es “el antídoto”. Autos Robados, nacidos en Quilmes en 2015, se consolidaron como parte de la nueva camada del rock argentino, con un crecimiento que se apoya en el boca a boca y en la fidelidad de su gente. El grupo se convirtió en una revelación como banda de r’n’r que trasciende la escena independiente y se instala en todos los estratos sociales.

Autos Robados encendió de rock and roll CABA y agotó todos los shows FOTOS: Lucía Víctoria Córdoba

La historia continúa y la banda toca nuevas fechas en Niceto Club para el 22 y 23 de mayo, todas ya agotadas, y promete seguir expandiendo su ritual por CABA y el conurbano. También tocará en Auditorio Sur, en Temperley y ya no hay entradas. Autos Robados demuestra que el rock argentino no solo no muere sino que sigue vivo en cada esquina.

Autos Robados: de Quilmes al fenómeno barrial del rock argentino

La historia de Autos Robados comenzó en Quilmes en 2015, cuando Federico Soto (voz y guitarra), Manu Baldovino (batería) y Lucas “Palomo” Ramos (bajo) decidieron formar una banda que recuperara la esencia del rock barrial. Poco después se sumó Juan en guitarra, reemplazado en 2021 por Nico Salvador. Desde sus primeros ensayos en el conurbano, el grupo apostó a un sonido crudo y directo, con influencias de Pappo, Ratones Paranoicos, Guasones, Tom Petty y los Rolling Stones, pero siempre con una impronta propia.

Con el correr de los años, Autos Robados pasó de tocar en bares pequeños a llenar salas emblemáticas de Buenos Aires, como Niceto Club, donde ya agotaron varias funciones.

La identidad barrial de Autos Robados se refleja en sus letras, que retratan la vida cotidiana y las emociones de la juventud urbana. Además, mantienen una política de entradas accesibles, con la autogestión y la cercanía con su público. Hoy, con varios EP's y hits, se los reconoce como una de las propuestas más auténticas y convocantes del rock argentino actual.