Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 23 de mayo 2026

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Como ocurre cada jornada, Cuenta DNI vuelve a ofrecer importantes beneficios para sus usuarios. La billetera digital del Banco Provincia mantiene vigentes descuentos y promociones en diferentes categorías de consumo. Durante mayo de 2026, además, sumó una novedad destacada: el regreso de las cuotas sin interés con tarjeta, una herramienta que puede resultar muy útil para aliviar gastos y cuidar el bolsillo. En ese contexto, muchos usuarios se preguntan cuáles son las promociones disponibles para este sábado 16 de mayo de 2026.

Las ofertas incluyen descuentos en rubros fundamentales para el día a día, como alimentos, transporte y compras cotidianas. También hay promociones especiales en comercios como carnicerías y otros negocios adheridos. Cada beneficio cuenta con condiciones particulares, como límites de reintegro y requisitos específicos para acceder al ahorro, además de distintas alternativas para optimizar el uso del dinero disponible.

Los descuentos que hay con Cuenta DNI este sábado 23 de mayo 2026

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días. Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

La billetera virtual del Banco Provincia.