Así es la lujosa mansión de campo de Pampita en Nordelta: los detalles de la decoración

La modelo mostró detalles de la exclusiva galería de su mansión, un espacio donde predominan la luz natural, los muebles rústicos y las vistas al lago

La casa de Pampita en Nordelta volvió a captar la atención por su estilo sofisticado y funcional. La modelo mostró parte de la decoración de su exclusiva galería, un espacio pensado para disfrutar en familia y organizar reuniones. Con detalles modernos, muebles rústicos y vistas privilegiadas, el ambiente refleja una combinación de confort y elegancia.

Cómo es la casa de Pampita en Nordelta

Desde hace varios años, Pampita eligió instalarse en el exclusivo barrio Santa Bárbara de Nordelta, una de las zonas más buscadas por celebridades y figuras del espectáculo argentino. El lugar se caracteriza por sus amplios espacios verdes, lagunas y propiedades de diseño moderno.

A través de distintas publicaciones en redes sociales, la modelo había dejado ver algunos rincones de su hogar. Sin embargo, recientemente trascendieron nuevos detalles sobre uno de los sectores más importantes de la propiedad: la galería donde suele celebrar cumpleaños, reuniones familiares y encuentros con amigos.

La decoración del espacio estuvo a cargo de Hummus Deco, firma que compartió imágenes y características del ambiente diseñado especialmente para combinar comodidad y estética contemporánea.

La galería vidriada que se convirtió en el corazón de la mansión

Uno de los aspectos más destacados de la propiedad es la galería cerrada con vidrio blindex, una elección que permite aprovechar la luz natural durante gran parte del día y crear un ambiente cálido y luminoso.

Además de conectarse visualmente con el parque, el espacio ofrece una vista privilegiada hacia el lago compartido con los vecinos del barrio privado. Ese entorno natural se convirtió en uno de los puntos más valorados por la familia, especialmente para los momentos de recreación de los hijos de la modelo.

La galería también cuenta con varios detalles decorativos que siguen las tendencias de las casas modernas. Entre ellos aparecen hamacas móviles y colgantes de hierro, accesorios que aportan un estilo relajado sin perder sofisticación.

El diseño interior fue pensado para brindar amplitud y circulación cómoda. Por eso, el lugar tiene diferentes sectores para sentarse, descansar o compartir comidas sin generar sensación de saturación visual.

Los muebles y detalles de decoración elegidos por Pampita

La decoración mantiene una línea rústica moderna, donde predominan la madera y los tonos claros. Uno de los elementos centrales es un sillón de cuatro metros de largo acompañado por 15 almohadones de respaldo confeccionados en tusor offwhite premium.

La galería vidriada de Pampita se destaca por sus amplios espacios y la vista privilegiada al lago. Foto: Revista Deck

Según detallaron desde Hummus Deco, también se incorporaron fundas superlavables y resistentes para los ocho sillones Gervasoni que rodean el ambiente. La elección de materiales buscó combinar practicidad y elegancia, especialmente en un espacio de uso cotidiano.

Otro de los protagonistas de la galería es la gran mesa rústica de madera que suele aparecer en las publicaciones de Pampita. El sector tiene capacidad para al menos 16 personas y está iluminado por dos lámparas colgantes que mantienen la misma estética cálida del resto del lugar.

La combinación de muebles claros con detalles en madera genera una atmósfera serena y sofisticada, alineada con el estilo que la modelo suele mostrar tanto en moda como en decoración.

La decoración combina muebles rústicos, tonos claros y detalles modernos que aportan calidez. Foto: Revista Deck

La cocina integrada y el estilo funcional de la mansión

La galería no solo funciona como espacio de descanso y reuniones, sino que además incorpora una cocina moderna integrada. Esta característica permite resolver comidas y encuentros sociales sin necesidad de trasladarse constantemente hacia el interior de la vivienda.

El sector también se conecta con un comedor amplio pensado para ocasiones con mayor cantidad de invitados. De esta manera, la propiedad logra mantener un equilibrio entre funcionalidad y diseño.

Con esta ambientación, Pampita dejó en evidencia una preferencia por los espacios cómodos, amplios y prácticos, sin resignar detalles de lujo. La mansión en Nordelta combina naturaleza, modernidad y calidez en un entorno preparado para disfrutar de la vida familiar y social.