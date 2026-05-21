No da igual cualquier aceite: este es el que los expertos recomiendan para un pelo sedoso y bien nutrido.

Hay un aceite para el pelo que es ideal para tener un cabello más sedoso, brilloso y saludable. Si bien en el supermercado se pueden encontrar muchos tipos de aceites capilares, hay uno en particular que los estilistas recomiendan.

Se trata del aceite de palta. Además de ser una fruta muy nutritiva, ofrece múltiples beneficios para el pelo: aporta hidratación, aumenta la fuerza y potencia el brillo. Por esta razón, muchos productos para el pelo vienen con aceite de palta.

Aceite de palta: para qué sirve y qué beneficios tiene

Krupa Koestline, química cosmética especializada en productos “clean” y fundadora de KKT Innovation Labs, y Tatum Neill, experta en cabello y directora creativa de Elevate Hair, explicaron los beneficios de este aceite para la salud del pelo.

Usar aceite de palta en el pelo puede ayudar de varias maneras y es apto para todo tipo de cabello, según la química cosmética. “Es relativamente liviano y no se siente pesado ni grasoso, por lo que todos los tipos de cabello pueden beneficiarse”, explica.

1. Hidrata el cabello

El aceite de palta "es rico en ácidos grasos, especialmente ácido oleico, que nutre e hidrata el cabello”, dice Koestline. Además, contiene potasio y magnesio, que ayudan a retener la hidratación dentro del tallo capilar y brindan protección, agrega Tatum Neill.

2. Previene la rotura

El alto contenido de ácidos grasos también ayuda a evitar que el cabello se quiebre. “La lubricación que aportan los ácidos grasos ayuda a prevenir la rotura de las fibras capilares”, explica Koestline. Recomiendan aplicarlo en las puntas para prevenir o reparar daños.

3. Promueve el crecimiento saludable

El aceite de palta contiene vitamina K y vitaminas del grupo B. “La vitamina K ayuda a prevenir la calcificación del cuero cabelludo, que puede impedir el crecimiento”, explica Koestline. También contiene vitamina B5, B6 y ácido fólico, que favorecen un crecimiento capilar saludable.

4. Protege el cabello del daño

Los antioxidantes también benefician al cuero cabelludo. El aceite de palta contiene vitaminas C y E, que protegen contra el daño de los radicales libres (contaminación, sol, etc.). Este aceite ayuda a protegerlo del desgaste ambiental.

5. Aporta brillo

Gracias a sus ácidos grasos y vitaminas, hace que el cabello se vea más brillante. Al mejorar la salud capilar y protegerlo del daño, el brillo aparece naturalmente.

6. Penetra el tallo capilar

No se queda solo en la superficie, sino que penetra en el tallo capilar. “El aceite de aguacate tiene gran capacidad de penetrar el cabello”, dice Neill. Por eso funciona muy bien en productos combinados con otros ingredientes y no deja sensación pesada.

7. Desenreda el cabello

Actúa como lubricante natural, recubriendo cada hebra y suavizando la cutícula. Esto facilita desenredar sin tirones ni quiebres.

Cómo usar y aplicar el aceite de palta

Koestline recomienda elegir aceite puro y prensado en frío, ya que conserva mejor sus nutrientes. Lo mejor es aplicarlo directamente en el cuero cabelludo, entre 2 a 3 cucharadas con un algodón y masajear con los dedos durante 5 0 10 minutos. Dejar actuar al menos 1 hora antes de lavar. También podés usar productos que lo contengan.

Koestline aclara que los productos sin enjuague suelen ser más efectivos que los que se enjuagan, como el shampoo. Es importante que el aceite de palta figure entre los primeros ingredientes.