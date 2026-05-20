Google reveló grandes novedades para 2026: los principales anuncios

"Diez años después de haber reorientado a la compañía para priorizar la IA, seguimos viendo a esta tecnología como la forma más profunda de impulsar nuestra misión", afirmó Sundar Pichai desde el escenario del Shoreline Amphitheatre en Mountain View. Te contamos los principales anuncios de Gemini y la era agéntica.

Gemini 3.5: más rápido y más autónomo

El anuncio central fue Gemini 3.5 Flash, que desde hoy es el modelo predeterminado en la app Gemini y en el Modo IA del buscador para todos los usuarios del mundo. Google lo describió como un modelo que combina inteligencia de vanguardia con acción, con foco especial en programación con agentes, tareas de largo alcance y flujos de trabajo del mundo real. Es cuatro veces más rápido que otros modelos de su categoría. La versión Gemini 3.5 Pro llegará el próximo mes con capacidades avanzadas de razonamiento.

Gemini Spark: el agente personal que trabaja mientras dormís

Gemini Spark es el anuncio más ambicioso del evento. Es un agente de IA personal que funciona 24/7 en la nube para realizar tareas como resumir y redactar documentos y correos, organizar tareas, monitorear pendientes y conectarse con servicios dentro y fuera del ecosistema Google. También puede preparar el Daily Brief, un resumen matinal que se arma de noche: revisa correo, calendario y tareas, y entrega un informe ordenado por prioridad. Llega esta semana para suscriptores de AI Ultra en EE. UU.

Gemini Omni: video e imágenes en conversación

El nuevo modelo multimodal permite crear y editar videos directamente desde una conversación. Gemini Omni combina texto, imágenes, audio y video como referencias para generar contenido audiovisual. Estará disponible para suscriptores de Google AI Pro y Ultra en la app Gemini, Google Flow, YouTube Shorts y YouTube Create.

El buscador cambia por completo

Google describió la actualización del buscador como "la mayor de su historia". El Modo IA ahora funciona con Gemini 3.5 Flash y estrena una caja de búsqueda inteligente que se expande a medida que el usuario escribe. Los agentes de información trabajan 24/7 monitoreando blogs, noticias, redes sociales y datos en tiempo real para avisar cuando algo relevante cambia. También se lanzó el Carrito Universal: una experiencia de compra agéntica que permite agregar productos desde el Buscador, Gemini, YouTube y Gmail para recibir seguimiento de precios y ofertas personalizadas.

Las gafas Android XR: el hardware más llamativo

Google anunció las primeras gafas inteligentes con Android XR, desarrolladas junto a Samsung, Gentle Monster y Warby Parker. Las gafas son compatibles tanto con móviles Android como con iPhone y permiten gestionar llamadas, enviar mensajes, pedir a Gemini que resuma conversaciones perdidas y tomar fotos con comandos de voz, todo con auriculares de sonido privado sobre la oreja. Llegarán más adelante en 2026.

Otros anuncios destacados

Google Workspace suma voz conversacional en Gmail, Docs y Keep. Gemini for Science acelera la investigación científica con herramientas para generar hipótesis y analizar literatura. Google AI Ultra bajó de precio: el plan más avanzado pasa de 250 a 200 dólares mensuales, y hay un nuevo plan de 100 dólares con menos capacidades.