A contramano de Milei, Espinoza apuesta por la educación pública: entregó más de 1 millón de libros y kits escolares

Mientras el gobierno de Javier Milei establece un fuerte desfinanciamiento al sistema educativo público, el Municipio de La Matanza se diferencia con políticas inclusivas: entregó más de 1 millón de manuales y kits de útiles escolares para 500 mil estudiantes de jardín de infantes, primaria y secundaria del distrito. “La Argentina sale adelante con el horizonte puesto en el conocimiento, con más educación y más generación de empleo”, aseguró el intendente Fernando Espinoza.

A la escuela mejor con libros es una iniciativa pionera en el país, que se puede sostener actualmente gracias a un importante esfuerzo fiscal del Municipio, para garantizar una educación pública de calidad. “Cada libro que entregamos representa miles de oportunidades para todas las chicas y chicos”, expresó Espinoza.

Espinoza y la secretaria de Educación local, Silvina Gvirtz, visitaron la Escuela Primaria N°21 de Lomas del Mirador, que el próximo año cumplirá 100 años. Tras una charla con docentes, alumnos y la directora del establecimiento, Sandra Gervasi, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) afirmó: “Con mucho esfuerzo, continuamos entregando más un millón de manuales a todas las y los estudiantes de las escuelas de La Matanza, junto con los kits de útiles escolares, tan necesarios en el inicio del ciclo lectivo”.

En este contexto crítico para universidades nacionales y escuelas públicas, Espinoza apuntó contra el ajuste del presidente Milei al señalar que "la inversión en educación no debe recortarse". De esta manera, se diferenció de las medidas de la administración libertaria: “Es una decisión política y una inversión muy importante. Este año fue especialmente difícil poder concretarla, pero estamos muy felices de haberlo logrado para todas las chicas y chicos”, dijo.

Por su parte, la directora Gervasi indicó que "las familias siempre esperan la entrega de libros". Y valoró el esfuerzo de las autoridades locales. "Desde la escuela les damos el valor que tienen y no los naturalizamos, porque sabemos que no todos los municipios entregan libros, pero el Municipio de La Matanza es pionero en esta política”, aseguró.

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la UNESCO en reconocimiento al modelo que lleva adelante: el círculo virtuoso de la educación, con una fuerte apuesta a la innovación y la tecnología, y destacando el acompañamiento a familias y docentes en medio de la crisis económica que azota a cada rincón del país.