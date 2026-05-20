Mariano Martínez reveló el trastorno que padece a sus 47 años: “Tengo”

El actor decidió romper el silencio y enfrentó todas las críticas en una nota para Intrusos.

En medio de las críticas por su desempeño como conductor en el programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), Mariano Martínez rompió el silencio en una nota para Intrusos: “Estoy tranquilo desde el primer minuto”.

Además, el actor de 47 años reveló que el puesto de conductor es algo ajeno a los roles que suele acostumbrar. Él expresó: “Es distinto porque no es lo mío conducir, no tengo experiencia en eso y para actuar no hay que mirar las cámaras y tenés un guión”.

Asimismo, admitió que está fuera de su zona de confort y que no pretende ser todo un profesional ante este desafío: “Me siento tranquilo y no vine con ninguna pretensión de ser el súper conductor, ni dije que sabía de moda como sabe Fabián Medina Flores”. Luego agregó: “Los de La Jaula de la Moda estaban buscando otra cosa, darle un aire nuevo al programa y por eso me llaman a mí, porque si querían llamar a alguien que sepa de moda justamente no me van a llamar”.

Finalmente, reflexiono sobre la exposición pública y el peso que tienen las críticas: “Cuando te tirás a hacer algo nuevo siempre va a existir la opinión, porque crítica no es una palabra agradable porque se asocia a algo feo”. Asimismo, remarcó cuál es su manera de enfrentar ese tipo de comentarios: “Tengo una política de que lo que no me suma miró para otro lado, yo me siento tranquilo y mis compañeros están contentos”.

Mariano Martínez se enfrenta a un nuevo desafío televisivo

Mariano Martínez reveló que tiene dislexia, un trastorno que, según contó, en ocasiones le genera dificultades al aire: “Yo blanqueo que tengo dislexia, que me cuesta retener los nombres y que tengo un cierto grado de daltonismo y me cuesta distinguir algunos colores y me resbala, son cosas insignificantes”. Finalmente, también afirmó qué trabaja sin ayuda técnica en vivo: “No uso porque no me gusta, me distrae mucho y no me suma en nada”.