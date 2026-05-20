Mariano Martínez reveló el trastorno que padece a sus 47 años: “Tengo”

En medio de las críticas por su desempeño como conductor en el programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), Mariano Martínez rompió el silencio en una nota para Intrusos: “Estoy tranquilo desde el primer minuto”.
Además, el actor de 47 años reveló que el puesto de conductor es algo ajeno a los roles que suele acostumbrar. Él expresó: “Es distinto porque no es lo mío conducir, no tengo experiencia en eso y para actuar no hay que mirar las cámaras y tenés un guión”.
Asimismo, admitió que está fuera de su zona de confort y que no pretende ser todo un profesional ante este desafío: “Me siento tranquilo y no vine con ninguna pretensión de ser el súper conductor, ni dije que sabía de moda como sabe Fabián Medina Flores”. Luego agregó: “Los de La Jaula de la Moda estaban buscando otra cosa, darle un aire nuevo al programa y por eso me llaman a mí, porque si querían llamar a alguien que sepa de moda justamente no me van a llamar”.
Finalmente, reflexiono sobre la exposición pública y el peso que tienen las críticas: “Cuando te tirás a hacer algo nuevo siempre va a existir la opinión, porque crítica no es una palabra agradable porque se asocia a algo feo”. Asimismo, remarcó cuál es su manera de enfrentar ese tipo de comentarios: “Tengo una política de que lo que no me suma miró para otro lado, yo me siento tranquilo y mis compañeros están contentos”.
Mariano Martínez se enfrenta a un nuevo desafío televisivo
Mariano Martínez reveló que tiene dislexia, un trastorno que, según contó, en ocasiones le genera dificultades al aire: “Yo blanqueo que tengo dislexia, que me cuesta retener los nombres y que tengo un cierto grado de daltonismo y me cuesta distinguir algunos colores y me resbala, son cosas insignificantes”. Finalmente, también afirmó qué trabaja sin ayuda técnica en vivo: “No uso porque no me gusta, me distrae mucho y no me suma en nada”.