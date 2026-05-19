El celular plegable que le pelea el puesto a los alta gama llegó a Argentina: IA, súper cámara y cuotas sin interés

El Razr Fold es el celular plegable mejor valorado de su categoría según DXOMARK, que le otorgó la certificación Gold Label. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal Sony Lytia 828 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 50 MP con Sony Lytia 600, ultra gran angular de 50 MP y cámara frontal de 32 MP. Es la primera vez que Motorola compite de frente con los Samsung Galaxy Z Fold y los Pixel Fold en el segmento de los plegables de pantalla grande. Tiene un valor de $3.499.999 en hasta 18 cuotas sin interés.

La pantalla: de bolsillo a tablet

El Razr Fold tiene dos pantallas. La exterior mide 6,6 pulgadas y está protegida por Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Al abrirlo, despliega una pantalla LTPO de 8,1 pulgadas con resolución 2K, compatible con Dolby Vision y HDR10+, con un pico de brillo de 6.200 nits. El equipo mide apenas 4,6 mm de grosor cuando está abierto y 9,9 mm cerrado. La bisagra de acero inoxidable y la estructura de titanio están diseñadas para soportar más de 10 años de uso continuo.

El procesador, la IA y la batería que no compromete el diseño

El Razr Fold tiene el Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Integra funciones de moto AI como "¿Qué me perdí?" para resúmenes de notificaciones, "Prestar atención" para transcripciones en tiempo real, Next Move, Playlist Studio e Image Studio. Motorola garantiza siete actualizaciones principales de Android, lo que le da una vida útil proyectada de al menos siete años.

Para un equipo tan delgado, la batería es uno de sus mayores logros de ingeniería. La pila de silicio y carbono de 6.000 mAh permite un diseño delgado sin comprometer la autonomía. La carga rápida TurboPower de 80 W agrega más de 12 horas de uso en solo 12 minutos, y la carga inalámbrica es de 50 W. Es uno de los plegables con mayor capacidad de batería del mercado actual.

El sonido como diferencial

El Razr Fold es el único plegable del mercado con tecnología Sound by Bose y optimización Dolby Atmos. Para quienes escuchan música, podcasts o video en el equipo, es un diferencial concreto que no tiene ningún otro plegable disponible hoy.

Dónde comprarlo y en cuántas cuotas

El Motorola Razr Fold está disponible en la tienda oficial de Motorola en Argentina y en principales retailers del país. La marca ofrece hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en compras online.