Franco Colapinto en Silverstone: la sorpresa después de alentar al hijo de uno de sus mayores críticos

Colapinto alentó sin querer al hijo de Martín Brundle.

A la espera de la quinta fecha de la Fórmula 1, Franco Colapinto atravesó estas semanas preparándose para el Gran Premio de Canadá, con muchas horas de simulación y trabajo con los ingenieros, pero también tuvo tiempo para divertirse. De hecho, el pilarense aprovechó el fin de semana para asistir al Circuito de Silverstone, donde se realizó una carrera de karting en la que tuvo que participar de un curioso juego.

El evento, organizado por el canal británico Sky Sports, constaba con cinco pilotos amateurs compitiendo entre sí sobre los karts, aunque uno de ellos no era novato, sino un verdadero profesional. De ahí que el medio haya inventado un juego para el piloto argentino, que consistía en adivinar cuál era el impostor, aunque lo curioso fue a quién terminó apoyando.

Y es que Franco escogió al piloto con el coche número 43, el mismo que él usa en la máxima categoría, y se mantuvo toda la carrera alentándolo. Si bien el 43 no tuvo una buena largada, comenzó a recuperar terreno rápidamente, aunque un problema mecánico antes del cierre complicó su desenlace. Aun así, Franco tuvo un buen ojo, ya que el 43 era un piloto profesional, aunque lo llamativo es que se trataba de Alex Brundle.

De por sí solo, el nombre podría no decir demasiado, ya que no se encuentra dentro del ámbito de las competencias de Fórmula, sino que corre en carreras de resistencia, pero todo cambia si se recuerda a Martin Brundle. Y es que el piloto es el hijo del periodista británico que había tenido un altercado con el pilarense en el GP de los Estados Unidos 2024, cuando intentó hacerle una nota y fue completamente ignorado por el piloto.

El suceso se dio después de que el expiloto de F1 haya afirmado: “La Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento. Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar ‘wow, cuidado, va a ser algo especial’”. Debido a esas declaraciones, se creyó que la actitud de Colapinto era una especie de venganza, pero en realidad no podía hablar porque se dirigía a la ceremonia y no tenía tiempo para hablar, ya que la F1 sanciona a los pilotos que llegan tarde a la entonación del himno.

De hecho, ambos mantuvieron una charla posteriormente y Brundle reconoció su error, aunque no por eso acalló sus críticas posteriores, especialmente en la temporada pasada. Tal es así que el británico había llegado a cuestionar la renovación de Franco en Alpine, algo que finalmente se dio en el GP de Brasil frente a miles de argentinos que viajaron a Interlagos para celebrarlo.

Así fue el primer desencuentro entre Brundle y Colapinto.

Los puntos de Colapinto en la F1

En su año debut con Williams, Franco Colapinto sumó un total de cinco unidades, sumando en los GPs de Azerbaiyán y Estados Unidos, resultados que lo hicieron ponerse en la órbita de Alpine. No obstante, el año pasado el argentino se quedó en cero con la escudería francesa, algo que cambió en este 2026, donde acumula siete puntos hasta el momento tras el décimo lugar en China y el séptimo en Miami.