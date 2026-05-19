Lara91k, BB Asul y DJs en vivo: así será la nueva edición del Festival Refresco

Lara91k, BB Asul y DJs en vivo: llegan al Festival Refresco.

La escena alternativa porteña suma una nueva cita marcada por el pop electrónico, la experimentación y los sonidos urbanos. El próximo 25 de mayo, el Festival Refresco celebrará una edición especial en Niceto Club con una programación integrada exclusivamente por mujeres y diversidades, consolidando su perfil como uno de los ciclos más inquietos y representativos de la nueva música argentina.

Luego de una edición agotada en febrero, el festival vuelve con una propuesta que combina shows en vivo, DJs, dos escenarios y ferias vinculadas al universo artístico independiente. El line up recorrerá géneros como synthpop, electrónica experimental, música urbana y house, en una noche pensada tanto para el descubrimiento como para el baile.

Quiénes integran el line up del Festival Refresco

Entre las artistas destacadas aparece Lara91k, una de las voces emergentes más fuertes de la escena electrónica local. Con un estilo que mezcla sensibilidad pop, climas introspectivos y producción contemporánea, la artista viene construyendo una identidad sonora propia dentro de la nueva generación.

También será parte BB Asul, referente de una camada que fusiona estética digital, melancolía pop y referencias a la cultura animé. Su propuesta, cada vez más reconocida dentro del circuito alternativo, se convirtió en una de las más singulares del nuevo pop argentino.

La grilla se completa con 143Leti y Abrila, dos proyectos clave para entender hacia dónde se mueven los sonidos contemporáneos, además de un bloque de DJs encabezado por Rumanians y Juana Ruda, que llevarán la pista por distintos territorios del techno, house y electrónica nocturna.

Desde su nacimiento en 2023, el Festival Refresco logró consolidarse como uno de los eventos jóvenes con mayor crecimiento dentro del circuito cultural porteño. A lo largo de más de 20 ediciones y cuatro temporadas, pasaron más de 80 artistas por sus escenarios, convirtiéndolo en un espacio donde conviven propuestas emergentes, tendencias digitales y nuevas formas de experimentar la música en vivo. Las entradas para esta edición ya se encuentran disponibles a través de Venti.