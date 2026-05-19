Continúan los aumentos en los servicios en paralelo a los escándalos dentro de La Libertad Avanza.

Los escándalos dentro de La Libertad Avanza parecen no tener fin y ocurren en paralelo a la polémica del jefe de Gabinete Manuel Adorni quien atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial no justificado, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por otra parte, hace poco se detectaron movimientos con criptomonedas y billeteras virtuales que no fueron incluidos en sus declaraciones juradas.

Todo esto ocurre en paralelo a un incremento en el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, el cual contará con una suba del 2% y pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar.

En este contexto, durante la transmisión de un móvil de TN en vivo desde Tigre, y mientras se evitaba hablar del Jefe de Gabinete, un hombre expresó: “Aumentó y anda peor que nunca, antes de acá a Belgrano era media hora o cuarenta minutos y ahora es una hora o hora y diez. O sea, aumentó y el servicio es muchísimo peor. Nos tuvieron todo el verano sin tren porque dijeron que iban a renovar las vías e iba a andar bien y resulta que anda mucho peor que en la época de Cristina, muchísimo peor y se paga más”. Luego agregó: “Te implica mucho que te duplique el boleto. Yo lo tomo todos los días, decis loco, ¿Dónde está? Que la ponga Adorni”.

Salen a la luz detalles del caso de Adorni y está cada vez más al horno

A los gastos del jefe de Gabinete Manuel Adorni en los últimos dos años, estimados en unos 850.000 dólares en efectivo entre inmuebles, refacciones y viajes, ahora se suman movimientos con criptomonedas realizados en 2024, que representan al menos otros 80.000 dólares. Ese monto, que no figura en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, estaría vinculado a dos billeteras virtuales. Sin embargo, hay otras dos wallets bajo análisis, por lo que la cifra total podría ser aún mayor. Por ahora, el cálculo ya se acerca al millón de dólares.

