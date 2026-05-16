¿Tenés poco pelo y finito? Los 3 secretos para que te crezca grueso, según expertos.

La caída del pelo es muy común no solamente en hombres, sino también en mujeres. La gran mayoría de las veces, esto viene acompañado de un pelo finito, propenso a quebrarse. Afortunadamente, hay tres hábitos que los expertos recomiendan para engrosarlo y evitar que se siga cayendo.

Aunque no existen soluciones mágicas, estos tres consejos te pueden ayudar a ver un cambio significativo si los sostenés en el tiempo. Si el problema persiste, es importante que consultes con un dermatólogo especializado.

Los tres hábitos que te ayudan a disminuir la caída del pelo y a engrosarlo

1. Priorizar una alimentación equilibrada

Llevar una alimentación saludable y balanceada favorece a la piel, las uñas y el pelo. “Muchas deficiencias nutricionales pueden provocar caída o quiebre del cabello”, explica el dermatólogo Dhaval G. Bhanusali, en diálogo con Real Simple.

También recomienda consultar con un profesional si el problema persiste, ya que podrías tener bajos niveles de hierro, vitamina D, problemas de tiroides u otros factores que podrían estar incidiendo en tu cabello.

2. Masajear el cuero cabelludo

Así de simple como suena, hay evidencia científica de que los masajes capilares pueden estimular el crecimiento del cabello. “Masajear el cuero cabelludo aumenta el flujo sanguíneo, lo que favorece la producción de cabello sano”, explica el dermatólogo Akis Ntonos.

“También puede ayudar a que el folículo piloso se estire, permitiendo que el cabello crezca más grueso", agrega. Podés hacerlo con las yemas de los dedos, con movimientos circulares suaves, durante el lavado o antes de la ducha.

3. Cuidar el uso de herramientas de calor

El calor excesivo debilita el cabello. “El uso frecuente de herramientas de calor deshidrata el cabello y debilita su estructura”, explica Van Clarke. Si tenés el pelo fino o estás notando afinamiento, tratá de reducir su uso y siempre aplicar protectores térmicos.

Otros consejos importantes

Mantener el cuero cabelludo hidratado también es clave. Un cuero cabelludo saludable es clave para un cabello fuerte. Además, se aconseja evitar lavarlo en exceso, ya que los shampoos agresivos con el tiempo pueden hacer que el pelo se quiebre o se caiga más fácilmente.

Cepillar el cabello con cuidado también es muy importante. Para evitar que se quiebre, intentá cepillarlo con mucha suavidad, usar peines de dientes anchos y evitar hacerlo con el cabello mojado, ya que el pelo tiende a ser bastante frágil.