Demócratas de EEUU buscan frenar a Trump con relación a Cuba, Casa Blanca intensifica la presión

Evento en honor a quienes defendieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en Capitol Hill

Un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos presentó el miércoles una resolución para impedir que el presidente Donald Trump ‌utilice al Ejército contra Cuba, ‌en momentos en que la administración intensificaba la presión sobre el Gobierno de la isla al imputar al expresidente Raúl Castro.

Los demócratas Tim Kaine, de Virginia; Adam Schiff, de California; y Rubén Gallego, de Arizona, presentaron una Resolución de Poderes Bélicos para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra la isla de gobierno comunista.

Citaron las ​repetidas amenazas del presidente ⁠republicano de enviar soldados para cambiar el Gobierno en La Habana ‌y los informes de que se ha ordenado al ⁠Comando Sur que elabore planes de ataque, ⁠a pesar de que Cuba no representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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"El Ejército de Estados Unidos es el mejor ⁠del mundo, pero nuestros militares no deberían ser enviados a ​situaciones de peligro cuando no hay un beneficio ‌claro para Estados Unidos", dijo Kaine, ‌uno de los líderes de los esfuerzos en el Congreso para ⁠hacer cumplir la disposición de la Constitución según la cual es el poder legislativo, y no el presidente, quien tiene la facultad de declarar la guerra.

En una inusual reprimenda a Trump, el Senado, de ​mayoría republicana, ‌votó el martes a favor de sacar adelante una resolución para poner fin a la guerra con Irán a menos que la Administración obtenga la autorización del Congreso. Era la octava vez este año que se presentaba una resolución ⁠de este tipo en el Senado.

Aunque a los miembros del Congreso, incluidos algunos republicanos, les preocupan los múltiples despliegues de las fuerzas estadounidenses por parte de Trump, no quedó claro de inmediato qué suerte correría una resolución sobre los poderes bélicos en Cuba en una cámara donde los compañeros republicanos de Trump tienen una mayoría de 53 a 47.

El mes pasado, el Senado votó ‌por 51 a 47, casi en su totalidad siguiendo las líneas del partido, para bloquear una resolución similar sobre los poderes bélicos respecto a Cuba. En ese momento, los republicanos argumentaron que no había hostilidades activas de Estados Unidos frente a Cuba, por lo que la resolución era innecesaria.

Trump ‌ha aumentado la presión sobre Cuba al imponer un bloqueo de combustible que ha provocado cortes de electricidad continuos y ha asestado nuevos golpes a la ‌ya maltrecha economía ⁠de la isla.

"Lo último que nuestro país necesita ahora mismo es una guerra para cambiar el régimen en ​Cuba basada en amenazas imaginarias a la patria que devastaría al pueblo cubano y generaría una crisis migratoria provocada por el hombre", dijo Kaine en un comunicado.

Con información de Reuters