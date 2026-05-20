Se revelaron datos privados de una dupla histórica de El Trece que sorprende a sus seguidores.

La conductora de El Trece, María Laura Santillán, expuso detalles íntimos acerca de su vida privada durante un programa de Urbana Play. Asimismo, reveló también cómo era trabajar a la par de Santo Biasatti: “Lo quiero mucho. Ahora tenemos una amistad telefónica porque es muy vago. Estuve 14 años con él a mi lado, o yo al lado de él mejor dicho. Desde las posiciones del Kama-sutra, era muy gracioso”.

De esta forma, la periodista mostró un lado desconocido del presentador de televisión. Entre risas, relató: “Me sigue diciendo ‘nena’, que es lo mejor que tiene nuestra relación. Me trata de usted. Se sabe muy poco de él, se sabe todos los matrimonios que tuvo, la cantidad de hijos que tiene. Eso si no te lo imaginas, es divertidísimo, es lo más”.

Además agregó: “Era muy gracioso, muy divertido, lo más divertido era cuando estaba Hendler en la mesa, íbamos a comer”. Finalmente, explicó: “Los chistes ahí los hacía él, salvo algunas veces que yo tenía algunas cositas que a él lo hacían reír mucho; que se yo, le hablaba al monitor, le decía cosas de la gente que estaba hablando, nada que sorprenda, pero yo sabía cómo hacerlo reír. Pero después, su cara, se convertía en una estatua”.

Una dupla histórica en la televisión argentina

La periodista María Laura Santillán y el presentador Santo Biasatti formaron una de las duplas más emblemáticas de la televisión argentina, conduciendo Telenoche en El Trece durante 14 años. El dúo lideró el noticiero central de El Trece desde el año 2004 hasta su salida. Aunque al aire siempre mantuvieron una relación forjada de mucho respeto, crearon una dinámica donde Santo solía tratarla de usted y llamarla "nena". En diciembre de 2017, tras 13 años al frente del ciclo, ambos conductores tuvieron una emotiva despedida del programa.

