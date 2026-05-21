Locro, empanadas y pastelitos: el bodegón de CABA que prepara un menú único para el 25 de Mayo

Llega el 25 de Mayo y, en medio de las diferentes ofertas gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires, hay una que se destaca para celebrar el Día de la Revolución: el menú patrio de Ostende. Se trata de la oportunidad para disfrutar grandes clásicos argentinos en una versión casera.

Cómo será el menú de Ostende para celebrar el 25 de Mayo

Este lunes 25 de mayo, Ostende abrirá sus puertas desde las 12 hs con un menú especial que recupera sabores clásicos de las mesas familiares. La propuesta incluirá:

Empanadas de humita.

Locro casero en dos versiones.

Pastelitos de membrillo y batata servidos con bocha de helado como cierre dulce.

Ostende ofrecerá un menú patrio el 25 de Mayo con empanadas, locro y pastelitos

El locro tradicional estará elaborado con chorizo colorado, chorizo de cerdo, falda, patita y pechito de cerdo, mientras que también habrá una alternativa veggie para quienes prefieran una opción sin carne. Se trata de una oportunidad clave para cerrar el fin de semana largo con una rica comida.

El objetivo es celebrar una de las fiestas más importantes del calendario argentino con platos que reúnen la impronta del lugar: nostálgicos y caseros. Ubicado en Colegiales, Ostende invita a festejar el 25 de mayo en un ambiente relajado, con comida confortable, ya sea en pareja, con amigos o familia.

Dónde queda Ostende: dirección y horarios del restaurante

Ubicado en el corazón de Colegiales, Ostende se consolidó como un punto de encuentro que rinde homenaje a la cocina de inmigrantes con una mirada actual. El restaurante tiene una ambientación inspirada en los bodegones costeros de los años 70. Ofrece mesas compartidas y una carta que remite a recetas de otros tiempos, con platos tan nostálgicos como ricos.

Ostende abrirá sus puertas el 25 de mayo a las 12 hs