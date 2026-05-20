Monumento a la Bandera: el ícono rosarino se renueva para celebrar el 20 de junio

Rosario se prepara para el Día de la Bandera con la renovación del Monumento Histórico Nacional a la Bandera. Se trata de un proyecto con tecnología innovadora de Notre Dame con el que busca devolverle su esplendor original.

La obra, que busca una mejora estética y estructural, había alcanzado un 60%, pero estuvo paralizada. Ahora, se retomaron las modificaciones para que el ícono rosarino esté listo de cara al 20 de junio.

Qué tipo de renovaciones hacen en el Monumento a la Bandera

La restauración se realiza con tecnología de última generación y especialistas para que cada intervención respete la identidad histórica del monumento. "Aplicamos tecnología especializada para proteger tanto la estructura como el valor simbólico y cultural del patrimonio", explicaron los expertos de Mapei, empresa de recuperación patrimonial que trabajó en el Coliseo Romano y la Catedral de Notre Dame.

Entre las modificaciones que se están realizando se encuentran la incorporación de:

Pisos de alta resistencia: las carpetas se encuentran en reconstrucción con materiales de endurecimiento rápido para soportar el flujo masivo de visitantes sin demorar los plazos de entrega.

las carpetas se encuentran en reconstrucción con materiales de endurecimiento rápido para soportar el flujo masivo de visitantes sin demorar los plazos de entrega. Blindaje contra la humedad : impermeabilización avanzada de las estructuras de hormigón para eliminar filtraciones, la principal amenaza de las construcciones históricas.

Mejoras en las fachadas : se colocan placas de gran formato con adhesivos flexibles que absorben los movimientos estructurales y resisten el rigor climático.

Sellado de precisión: tratamiento de juntas con materiales repelentes al agua que garantizan la durabilidad estética del revestimiento original.

Se espera que el Monumento a la Bandera quede renovado para el próximo 20 de junio

El objetivo es modernizar su estructura para preservar los espacios, sin alterar el valor histórico de uno de los edificios más importantes del país. “En la restauración de monumentos históricos, la tecnología tiene que estar al servicio de la conservación patrimonial. Cada intervención requiere un trabajo extremadamente cuidadoso, donde no solo importa la resistencia o la innovación técnica, sino también respetar la identidad arquitectónica y arqueológica original de cada obra", explicó Verónica Squinzi, CEO de Mapei.

Monumento a la Bandera: casi 70 años de un símbolo nacional emplazado en Rosario

Ubicado en el Parque Nacional a la Bandera, sobre las barrancas del río Paraná, el Monumento a la Bandera es un símbolo patrio, ya que simboliza la creación de la bandera nacional que Manuel Belgrano hizo flamear por primera vez el 27 de febrero de 1912 a las 18.30 hs en ese mismo lugar.

El Monumento a la Bandera cumplirá los 70 años en 2027

Si bien muchas veces se puso en duda dónde se izó por primera vez la bandera argentina, una comisión realizó un relevamiento histórico mediante relatos de vecinos del lugar y documentación, y determinó que la bandera fue enarbolada por primera vez donde hoy se encuentra el Monumento Histórico Nacional a la Bandera.

En concreto, se tardó 14 años de trabajo para erigir el icónico edificio. Tras las obras que comenzaron durante el peronismo, el Monumento de la Bandera fue finalmente inaugurado el 20 de junio de 1957, en un acto encabezado por el presidente de facto de aquel entonces, Gral. Pedro E. Aramburu.