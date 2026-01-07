La medida se extenderá por un plazo estimado de 120 días y afectará también al acceso a la Torre.

La Municipalidad de Rosario confirmó el cierre del Monumento Nacional a la Bandera. La medida se extenderá por un plazo estimado de 120 días y afectará también al acceso a la Torre.

El cese en la libre circulación de la obra diseñada por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, forman parte de una nueva etapa de trabajos de restauración y modernización, lo que obligó a la clausura de la Sala de Honor de las Banderas de América.

¿Qué áreas del Monumento Nacional a la Bandera estarán cerradas?

El cierre de la Sala de Honor de las Banderas de América marcará el inicio de una intervención integral sobre uno de los espacios más visitados. De acuerdo con el comunicado oficial, las tareas incluirán también la instalación de un sistema de climatización frío/calor y la renovación total del sistema de iluminación, iniciativas que buscarán garantizar condiciones ambientales estables para la conservación de los símbolos expuestos y ofrecer un entorno más adecuado. Además, está prevista la sustitución de los vidrios de las vitrinas por cristales de seguridad y la restauración de los marcos, bajo estrictos criterios de protección patrimonial.

En la misma línea, el plan de obra contempla la modernización del ascensor de la Torre, la restauración de aberturas y el reemplazo de las rejas de seguridad en los miradores. Estas acciones se orientan a mejorar la funcionalidad y reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia de público.

“Al tratarse de tareas de restauración patrimonial, los plazos de ejecución pueden presentar modificaciones en función de la complejidad de las intervenciones y del cuidado que requiere cada etapa del proceso”, precisó el municipio de Rosario. La administración local estimó que la reapertura se prevé para finales de febrero, aunque las fechas definitivas dependerán del avance de las obras.

La Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada debajo del Propileo, representa un recorrido simbólico por la hermandad de las naciones del continente. En este espacio, según detalla la información institucional del Monumento a la Bandera, se exhiben los símbolos oficiales de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos bandera, escudo, himno y flor nacional.

A la par de las obras en el complejo arquitectónico, la Municipalidad rosarina avanza con trabajos de mejoramiento en varias calles y avenidas del centro y otros sectores de la ciudad.

