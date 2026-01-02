La ciudad argentina que quiere construir un tranvía para conectar el norte y el sur en solo 10 minutos

Rosario busca transformar el transporte público de la ciudad con un proyecto ambicioso y prometedor: un tranvía que pretende reducir al mínimo los tiempos de viaje y mejorar la conexión entre los barrios del norte y del sur.

Con un total de 500 millones de dólares, el gobierno de la provincia de Santa Fe invertirá en una mega obra que tendrá un impacto inmediato en la movilidad de los rosarinos, pero también será un aporte en el modelo de sustentabilidad ambiental y en la modernización de los sistemas de transporte.

El proyecto de tranvía urbano que planean en Rosario

El tranvía rosarino prevé un trazado de aproximadamente 35 kilómetros, que uniría Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, cruzando las principales arterias de la ciudad. A diferencia de otros sistemas ferroviarios, éste no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalará sobre avenidas y espacios públicos ya existentes.

Este aspecto, además de reducir los tiempos de obra, también marcará una diferencia en los costos. El objetivo del proyecto es conectar los sectores más poblados de la ciudad con el centro en menos de 10 minutos, que en el contexto actual durante las horas pico los tiempos suelen triplicarse.

El secretario de Vinculación Estratégica Julián Galdeano explicó que el gobierno de la Provincia busca avanzar en soluciones concretas para la movilidad metropolitana: “Hoy la tecnología permite contar con unidades más económicas, con menor consumo energético y menor costo de instalación, que pueden resolver la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”.

El funcionario destacó la existencia de créditos internacionales y de empresas interesadas en operar el sistema ferroviario, aunque remarcó que todo dependerá del diseño final de la traza y del alcance del ambicioso proyecto.

Las estaciones del futuro tranvía rosarino

Aunque la traza final aún no está determinada, la propuesta inicial del proyecto contempla estaciones en los siguientes puntos estratégicos de la ciudad:

Ex Batallón 121.

Museo del Deporte.

Distrito Sur.

La Siberia.

Ingeniería.

Medicina.

Tribunales.

HECA.

Terminal de Ómnibus.

La mega obra del Tranvía para Rosario

El proyecto de modernización del sistema de transporte en la ciudad de Rosario promete beneficios como:

Reducción del uso del auto particular.

Menos congestión en corredores saturados.

Conectividad rápida entre norte y sur.

Mejor acceso a universidades, hospitales y zonas comerciales.

Impulso a la economía y al desarrollo urbano.