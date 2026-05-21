Dónde merendar en CABA por el feriado del 25 de mayo: la reconocida panadería que fusiona clásicos argentinos con estilo francés

Una merienda para celebrar el Día de la Patria Argentina. (Crédito de foto: Gontran Cherrier)

El próximo aniversario de la Revolución de Mayo se perfila como la excusa perfecta para encontrarse a celebrar en la ciudad de Buenos Aires, y la gastronomía porteña ya se prepara con opciones para disfrutar. Con el objetivo de rendir homenaje a las raíces locales desde una perspectiva innovadora, la reconocida panadería Gontran Cherrier presentará una propuesta especial durante el fin de semana largo, que estará disponible desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo.

Una probada de panadería argentina con fusión

Entre las creaciones diseñadas por Gontran Cherrier para estos tres días de festejos patrios se destacan las berlinesas rellenas con dulce de leche o crema pastelera por $3000, y una fina porción de rogel a $8500. La propuesta se completa con la infaltable pastafrola de membrillo, a $5500, y un alfajor de maicena de la casa elaborado con una receta premium por $5000. Cada una de estas versiones conserva la esencia de los sabores típicos de la identidad argentina, pero incorpora el sello inconfundible de la manteca y el hojaldre francés.

Para quienes decidan acercarse a disfrutar de un desayuno o una merienda festiva, el establecimiento diseñó promociones especiales que combinan una infusión con las delicias del menú. De este modo, la infusión con berlinesa costará $5500, con alfajor de maicena se ofrecerá a $7500, con pastafrola tendrá un valor de $8000 y con la porción de rogel alcanzará los $11,000.

Asimismo, para los fanáticos de las masas tradicionales, habrá una promoción especial de dos berlinesas por $5000. Con esta iniciativa, Gontran Cherrier reafirma su identidad al compartir una mirada sofisticada sobre los sabores más arraigados en el paladar argentino, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de sus locales ubicados en Malabia 1805, Palermo, y Zabala 1901, Belgrano.

Clásicos argentinos con un toque de pastelería francesa. (Crédito de foto: Gontran Cherrier)

Una franquicia francesa con la esencia de Buenos Aires

Bajo el lema “Tradición argentina, con alma francesa”, el espacio creado por el panadero Gontran Cherrier ofrecerá en sus sucursales, una selección de preparaciones fuera de carta. Esta edición limitada busca reinterpretar los grandes clásicos de la pastelería criolla a través de un nuevo lenguaje, otra estética y nuevas texturas características de una fusión única entre la nostalgia rioplatense y el toque europeo.

Gontran Cherrier está presente en Buenos Aires desde el año 2019 cuando su panadero líder decidió abrir una sucursal junto a Renato Civelli, ex jugador de Banfield y Huracán. Su primera apertura fue en París en 2010 y desde entonces ha abierto locaciones en Asia, África y Europa. Gontran pertenece a una familia de panaderos franceses.