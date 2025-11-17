Una cadena de restaurantes compró una histórica pastelería.

El empresario detrás de La Panera Rosa, Leonardo Iluani, adquirió la cadena de pastelería Pani, fundada hace 15 años por Eliana 'Pani' Trotta. La operación incluyó cuatro locales activos, tres de ellos franquicias ubicadas en Palermo Soho, el shopping Unicenter y Aeroparque, más una tienda propia en Aventura Mall, Miami, junto con el canal de venta online.

Con una trayectoria que abarca 33 locales en varios países, Iluani busca darle un nuevo impulso a Pani, que sufrió una fuerte caída en su negocio. La cadena perdió diez locales y clientes debido a conflictos internos, y actualmente sólo mantiene cuatro puntos de venta tras cerrar la mitad de sus locales durante la pandemia.

El plan de relanzamiento contempla la creación de cuatro formatos de franquicias independientes bajo la marca Pani: una pizzería, una cantina, una trattoria y un local que conservará la esencia original de la pastelería. La inversión inicial para cada franquicia rondará los US$ 250.000, dependiendo del tamaño y la ubicación. Iluani aclaró que su foco está únicamente en la comercialización de la marca.

La caída de Pani por las bajas ventas

En 2023, Pani enfrentó una caída de ventas de hasta un 70 por ciento. A mediados de 2024 intentó implementar un sistema de franquicias con locales pequeños y autoservicio para reducir costos, pero la estrategia no funcionó. De haber llegado a 14 sucursales en su mejor momento, hoy solo quedan cuatro.

Iluani contó que se comunicó con Trotta tras la compra, quien no participaba en las decisiones desde hacía cuatro años y se enteró de la venta un día antes de la firma. "Le informé que quería enaltecer la marca y recuperarle el brillo. Sin pensarlo anteriormente, en ese mismo llamado por teléfono le propuse participar del desarrollo del nuevo Pani. Le conté la idea que tenía en la cabeza. Ella planeaba lanzar una marca de trattoria por su abuelo italiano. Sin saberlo, ambos estábamos imaginando algo similar. Al cabo de unos días volvimos a hablar, aceptó la propuesta y hoy estamos trabajando en desarrollar las nuevas propuestas", relató.

Esta semana se inauguró el primer formato llamado Pani Pizza Feroz en Palermo. Iluani, arquitecto, y Trotta, diseñadora y creativa, unieron criterios para avanzar en los proyectos de las franquicias de cantina y trattoria, con un estilo que combina la tradición ítalo-argentina.

El calendario apunta a abrir la primera franquicia de cantina en febrero y, para mediados de 2026, lanzar las propuestas de trattoria y el formato original. "Ya tuvimos reuniones con comercializadores de franquicias para que empiecen a mover el concepto", destacó Iluani a Clarín, quien apuesta a que el relanzamiento recupere el prestigio perdido y revitalice la marca.