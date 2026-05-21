Ir al teatro en CABA por menos de $20.000: 3 obras para no perderse.

El acceso a la cultura se convirtió en un privilegio y cada vez son menos las familias que consumen asiduamente salidas ligadas al ocio, debido al escenario de crisis económica que se vive por las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. En este escenario, el teatro se volvió algo cada más inaccesible para muchos. Por eso, un repaso por 3 obras que se dan en teatros de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen entradas accesibles y para todos los bolsillos.

Colección

Sinopsis: siete seres -una muñeca bondingera, un banco que se hace mujer, un susto que grita, un grito que es bolsa, una sirena encantada, un estrafalario en shorts, un ave migratoria, una luz que deviene hombre y una voz que reza- se encuentran. Y como no saben hablar, bailan. Actúan: Agustina Canosa, Denise Osswald, Esteban Rubinstein, Laura Kossoy, Milena Verza, Nacho Correa, Nora Spatola, Richard Piterbarg, Romina Garcia.

Función: miércoles 27 de Mayo 20.30hs en Planta Inclán (Inclán 2661, CABA). Entradas a $15.000, con descuentos para estudiantes, en venta por Alternativa Teatral.

Sacro Santo, de Damián Smajo

Sinopsis: Hipólita, la santa milagrosa de las pampas, añora sus dones perdidos. Su hermano Payo, el chupasangre, intenta en vano recuperar la gloria que en otros tiempos los acompañó. Desde las tierras malas asoma un mito bien conocido. Con su luz, empieza la farsa y pura tragedia de sangre se verá. Actúan: Mirta Bogdasarian, Leo Martinez, Micaela Rey.

Funciones: viernes 20 horas en El Sótano (dirección privada, espacio del barrio de Villa Crespo). Entradas a $15.000 en venta por Alternativa Teatral.

Cuando el chajá canta las horas, de Merceditas Elordi

Sinopsis: tragedia rural que transcurre en la provincia de Buenos Aires, casi en el límite del llamado "nuevo sur", antes de la llegada de Juan Manuel de Rosas a la gobernación. Una puestera, sus dos hijos adolescentes de distinto padre, un patrón de estancia y un peón guacho son los protagonistas de esta historia de sobrevivientes, donde se manifiesta el poder, la marginalidad y el patriarcado, como así también se indaga en los vínculos filiales y el amor.

Funciones: sábados a las 18hs, en Tadrón (Niceto Vega y Armenia). Las entradas se compran por Alternativa Teatral.