Santiago Beltrán al Mundial 2026: la inesperada decisión de Scaloni con el arquero de River

Santiago Beltrán, a un paso de ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Lionel Scaloni tiene la decisión tomada de que Santiago Beltrán esté en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, aunque no dentro de la lista final de 26 convocados. De acuerdo con la información del cronista Diego Monroig en SportsCenter (ESPN), el arquero de apenas 21 años que brilla en River Plate viajará como sparring a la Copa del Mundo y será "el futbolista 27", al igual que hizo con Federico Gomes Gerth (Tigre) en Qatar 2022.

De esta manera, los tres guardavallas principales serían Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, con Beltrán como el cuarto portero solamente para los entrenamientos y el día a día en el predio de Kansas City en Estados Unidos. De esta manera, el juvenil porteño cumplirá el gran sueño de estar junto a la "Albiceleste" en una Copa del Mundo de mayores a tan corta edad.

Todo indica que la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 será comunicada por Scaloni la próxima semana, entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo. La fecha límite establecida por la FIFA es el lunes 1° de junio, de cara al inicio del torneo que será el 11. Hasta el 19 de julio, los mejores combinados nacionales del planeta participarán de la máxima cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Así está hoy la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso o Máximo Perrone o Franco Mastantuono o Emiliano Buendía, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso o Máximo Perrone o Franco Mastantuono o Emiliano Buendía, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

* Beltrán iría como sparring. Si se suma el "Flaco" José Manuel López, saldría Perrone.

Beltrán, la figura de River que estudia en la UBA y puede ir al Mundial

El guardameta que hizo su presentación en la máxima categoría del fútbol argentino de enero del 2026 contra Barracas Central y cumplió 22 encuentros en el duelo ante el "Ciclón" cursa Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, al mismo tiempo es clave en el "Millonario" y lo viene demostrando, ya que le tocó ser el reemplazo de un referente como Franco Armani. Con este último recuperado, Beltrán se mantendría bajo los tres palos.

Los de Núñez recibirán a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental y el "Pulpo" volverá a la lista de concentrados que define Eduardo "Chacho" Coudet. Sin embargo, todo indica que el joven se quedará con el arco por encima del ídolo después de lo que fue su brillante desempeño contra San Lorenzo para avanzar a cuartos de final. Mientras tanto, el fútbol argentino sigue hablando maravillas suyas mientras tuvo una carrera atípica, estudia Economía y apareció en la prelista de Scaloni en la Selección Argentina.

Santiago Beltrán, a un paso de ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Beltrán, de un inicio atípico de carrera a ser figura en River mientras estudia Economía

Con poco recorrido en las Inferiores, Beltrán entró al mundo River por medio de una prueba y no dejó dudas. El joven arquero que llegó desde el Club de Campo Pueyrredón en Pilar siendo amateur selló su vínculo con el "Millonario" a principios del 2023 con sólo 17 años y lo extendió hasta finales del 2027. El chico que jugaba con la diez en la espalda se ganó un lugar en Núñez con los guantes puestos y ahora estudia en la UBA mientras se ilusiona con estar en la Copa del Mundo.

Una lesión de ligamentos cruzados frenó su recorrido hace dos años, pero ni eso detuvo al nacido en 2004 en sus ansias de seguir adelante. Tal es así que, ante la lesión de Franco Armani, se hizo cargo de un arco gigante del fútbol argentino y cumplió convirtiéndose en figura con penales tapados, atajadas claves y un gran nivel. A su vez, todo esto derivó en su -ya no sorpresiva- convocatoria en la prelista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, aunque la palabra final la tendrá el DT.