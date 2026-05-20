Quedará libre de Turquía: el agente de Icardi respondió si jugará o no en River

El delantero busca nuevos desafíos de cara a la segunda parte del año.

Uno de los problemas que River expuso durante la primera parte de la temporada es que necesita sumar una referencia en la zona de ataque y mucho más cuando Sebastián Driussi es propenso a lesionarse. Es por ello que los rumores apuntaron a la figura de Mauro Icardi, que está a punto de quedar libre de Turquía. Sobre la posibilidad de verlo en el fútbol argentino, su agente respondió y dio una pista.

Hay que recordar que el atacante viene de sufrir un esguince de rodilla severo que le demandará al menos un mes de recuperación. Esto permite entender que no estará para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la final ante Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura. Es por ello que la necesidad de captar un reemplazante es algo que se vuelve prioridad para el cuerpo técnico.

En la danza de nombres, hay uno que suena desde hace un largo tiempo porque se encuentra vigente y cada tanto coquetea con la posibilidad por las fotos que comparte en su cuenta de Instagram con el estadio Monumental de fondo. La chance de ver a Mauro Icardi con la camiseta de River son reales y más cuando los rumores hablan de que se despedirá del Galatasaray de Turquía.

Sin embargo, se trataría todo de un fenómeno de redes sociales porque en el plano de las negociaciones no hay registro alguno. “No he hablado conel presidente de River, ni con alguien del club”, expresó Elio Letterio Pino en charla con el periodista Germán García Grova. Una respuesta bastante clara y que da por terminadas las chances de ver al atacante con la banda roja.

Por otro lado, el empresario señaló que en las últimas horas se mejoró la relación con el Galatasaray y puede que se reciba una propuesta de renovación. Aunque aseguró que están abiertos a escuchar propuestas en los próximos días. Hay que recordar que el mercado de pases todavía no se encuentra abierto, debido a que muchas ligas todavía tienen fechas pendientes en el calendario .

El otro delantero descartado para River

Está más que claro que el “Millonario” necesita un refuerzo en la zona de ataque, debido a que Sebastián Driussi es el único y tiende a lesionarse. Además, Agustin Ruberto quedó marginado por sufrir una rotura de ligamentos cruzados y Joaquín Freitas está dando sus primeros pasos como jugador profesional. Es por ello que se apuntó a Ángel Correa, que está en México.

“River había iniciado gestiones, pero el panorama está prácticamente cerrado. Tiene un contrato con Tigres hasta el 2030 y el club no piensa negociar”, mencionaron desde el sitio partidario Tigres Football. Además, se debe sumar un detalle que no es menor y es que el jugador cuenta con una cláusula de rescisión que es de 16 millones de dólares. Un número que el club argentino puede permitirse, pero que implica casi un gasto de 20 millones si se suman los impuestos. Lo mismo que demandó la ficha de Kevin Castaño, que es candidato a marcharse.

Es por ello que la posibilidad de ver a Ángel Correa quedó casi descartada. Salvo que muestre un interés de salir de México para regresar al fútbol argentino y haga cierta presión. Aunque desde Tigres buscarán recuperar la inversión que realizaron para contratar a un jugador que Atlético de Madrid lo vendió en 8 millones de euros.