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Cómo es el Lincoln Financial Field de Filadelfia, sede del Mundial 2026

Se trata de uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos. Qué capacidad tiene y qué partidos de la Copa Mundial se jugarán ahí.

20 de mayo, 2026 | 19.00

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos. El estadio es uno de los más importantes de la costa estadounidense y será el terreno de seis partidos de la Copa del Mundo.  

Cómo es el estadio de Filadelfia: los detalles del Lincoln Financial Field

Ubicado en Filadelfia, Pensilvania, el estadio es uno de los recintos más importantes de Estados Unidos y cuenta con una capacidad para 69.000 personas. Durante la Copa Mundial, el sitio albergará cinco partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos de final. Llamativamente, el partido de eliminación directa será el 4 de julio y coincidirá con el Día de la Independencia de Estados Unidos, feriado nacional estadounidense.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia tiene capacidad para 69 mil espectadores (Foto: Getty Images)

Durante el Mundial 2026, el Lincoln Financial Field será denominado Estadio Filadelfia por razones comerciales y de patrocinio de la FIFA. El sitio es la casa de Philadelphia Eagles de la NFL. 

Inaugurado en 2003, su primer gran evento fue un amistoso entre Manchester United y Barcelona, en el que Ronaldinho asistió a Patrick Kluivert para el primer gol en la historia del estadio. Desde entonces, supo ser sede de diferentes eventos deportivos como la Copa Oro 2015. 

MÁS INFO

Uno por uno: todos los partidos que se juegan en el estadio de Filadelfia durante el Mundial 2026

Zona de grupos

  • Domingo 14 de junio: Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E
  • Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití – Grupo C
  • Lunes 22 de junio: Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I
  • Jueves 25 de junio: Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E
  • Sábado 27 de junio: Croacia vs Ghana – Grupo L

Octavos de final

  • Sábado 4 de julio: Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 

Conocé otros de los estadios sede del Mundial 2026

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