Cómo es el Lincoln Financial Field de Filadelfia, sede del Mundial 2026 (Foto: Getty Images)

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos. El estadio es uno de los más importantes de la costa estadounidense y será el terreno de seis partidos de la Copa del Mundo.

Cómo es el estadio de Filadelfia: los detalles del Lincoln Financial Field

Ubicado en Filadelfia, Pensilvania, el estadio es uno de los recintos más importantes de Estados Unidos y cuenta con una capacidad para 69.000 personas. Durante la Copa Mundial, el sitio albergará cinco partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos de final. Llamativamente, el partido de eliminación directa será el 4 de julio y coincidirá con el Día de la Independencia de Estados Unidos, feriado nacional estadounidense.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia tiene capacidad para 69 mil espectadores (Foto: Getty Images)

Durante el Mundial 2026, el Lincoln Financial Field será denominado Estadio Filadelfia por razones comerciales y de patrocinio de la FIFA. El sitio es la casa de Philadelphia Eagles de la NFL.

Inaugurado en 2003, su primer gran evento fue un amistoso entre Manchester United y Barcelona, en el que Ronaldinho asistió a Patrick Kluivert para el primer gol en la historia del estadio. Desde entonces, supo ser sede de diferentes eventos deportivos como la Copa Oro 2015.

Uno por uno: todos los partidos que se juegan en el estadio de Filadelfia durante el Mundial 2026

Zona de grupos

Domingo 14 de junio: Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E

– Grupo E Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití – Grupo C

– Grupo C Lunes 22 de junio: Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I

– Grupo I Jueves 25 de junio: Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E

– Grupo E Sábado 27 de junio: Croacia vs Ghana – Grupo L

Octavos de final

Sábado 4 de julio: Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77

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