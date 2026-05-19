EN VIVO
México

México niega aprobación a proyecto "Perfect Day" de Royal Caribbean, dice secretaria Medio Ambiente

19 de mayo, 2026 | 19.10

La secretaria del Medio ‌Ambiente de ‌México, Alicia Bárcena, declaró el martes que el controversial proyecto "Perfect Day" de Royal Caribbean en el estado Quintana Roo no ​será aprobado.

La ⁠empresa tenía previsto ‌desarrollar una gran atracción ⁠turística en ⁠Mahahual, una localidad costera del sur de Quintana Roo ⁠situada cerca de un ​arrecife de coral.

"Me ‌permito informarles que ‌no se va a ⁠aprobar el proyecto de Royal Caribbean", dijo Bárcena en un video ​de ‌un evento transmitido en redes sociales. "Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del ⁠propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según medios locales, Bárcena afirmó que la decisión se basaba ‌en la importancia ecológica de la zona y en la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y ‌costeros asociados al arrecife.

Royal Caribbean afirmó que aún no disponía ‌de ⁠información sobre la decisión.

Con información de Reuters

Trending
Juicio Maradona
Jana Maradona rompió el silencio en el juicio y acusó a Leopoldo Luque de haberla engañado
Las más vistas