México niega aprobación a proyecto "Perfect Day" de Royal Caribbean, dice secretaria Medio Ambiente

La secretaria del Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, declaró el martes que el controversial proyecto "Perfect Day" de Royal Caribbean en el estado Quintana Roo no será aprobado.
La empresa tenía previsto desarrollar una gran atracción turística en Mahahual, una localidad costera del sur de Quintana Roo situada cerca de un arrecife de coral.
"Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Royal Caribbean", dijo Bárcena en un video de un evento transmitido en redes sociales. "Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar", añadió.
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Según medios locales, Bárcena afirmó que la decisión se basaba en la importancia ecológica de la zona y en la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y costeros asociados al arrecife.
Royal Caribbean afirmó que aún no disponía de información sobre la decisión.
Con información de Reuters