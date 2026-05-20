Xi y Putin se unen en sus críticas a EEUU, pero no logran cerrar un gran acuerdo sobre el gas

El presidente ruso Vladimir Putin visita China

China y Rusia condenaron los planes del presidente estadounidense Donald Trump relativos al escudo antimisiles "Golden Dome" y la política nuclear"«irresponsable" de Washington en una cumbre conjunta celebrada el miércoles, una semana después de que el mandatario Xi ‌Jinping recibiera a Trump en Pekín.

La declaración conjunta ‌con el presidente ruso, Vladimir Putin, sirvió para subrayar que, aunque Xi busca unas relaciones estables y constructivas con Trump, discrepa fundamentalmente de él en asuntos clave en las que la posición de China está estrechamente alineada con la de Rusia.

La declaración afirmaba que el plan de Trump para un sistema de interceptores de misiles terrestres y espaciales amenazaba la estabilidad estratégica mundial y criticaba a Washington por la expiración del tratado que restringía los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

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El tratado expiró en febrero y Trump no respondió a la propuesta de Moscú de prorrogarlo un año, después de que algunos políticos estadounidenses argumentaran ​que Washington necesitaba aumentar su arsenal ⁠para contrarrestar a China, que afirma que su acumulación es mucho menor.

Sin embargo, aunque hablaron al unísono sobre asuntos de ‌seguridad mundial, los dos líderes no lograron alcanzar el avance que Moscú lleva tiempo buscando: un ⁠contrato para un nuevo gasoducto que le permitiría más que duplicar la ⁠cantidad de gas natural que vende a China.

Xi ponía fin a una semana diplomática memorable en la que se reunió con los líderes del rival estratégico más poderoso de China y de uno de sus socios más cercanos.

Con Trump buscando una salida ⁠a la guerra con Irán y las fuerzas de Putin en gran medida empantanadas en Ucrania, las cumbres brindaron ​al líder chino la oportunidad de presentar a Pekín como un pilar de la ‌estabilidad mundial y un actor diplomático indispensable.

Mientras que la cumbre ‌con Trump se centró en gran medida en gestionar la tensión, el encuentro con Putin planteó un reto diferente: ⁠cómo demostrar avances en una relación que ambas partes ya han proclamado como "sin límites".

Xi y Putin, que se han reunido más de 40 veces, destacaron la estrecha relación entre Rusia y China que sellaron en 2022 con la firma de un tratado de asociación estratégica, menos de tres semanas antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Rusia había señalado ​antes de la ‌visita que buscaba nuevos acuerdos energéticos con China, el mayor comprador de petróleo ruso, incluyendo suministros por oleoducto y envíos marítimos. El vice primer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que China estaba interesada en el suministro de petróleo ruso a largo plazo y en el aumento de los volúmenes, que, según él, habían crecido un 10% en cuatro meses.

EL ESCURRIDIZO ACUERDO DEL GAS

Durante la última visita de Putin en septiembre de 2025, el gigante gasístico ⁠ruso Gazprom dijo que ambas partes habían acordado seguir adelante con "Power of Siberia 2", un gasoducto previsto de 2 600 kilómetros para transportar 50.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas al año desde Rusia a China a través de Mongolia.

China se ha pronunciado muy poco públicamente sobre el proyecto. Aunque Xi dijo el miércoles que la cooperación en materia de conectividad energética y de recursos debería ser la "piedra angular" de las relaciones entre China y Rusia, no mencionó el gasoducto.

Asuntos clave como el precio del gas siguen sin resolverse, y los analistas prevén que las negociaciones podrían prolongarse durante años. El Kremlin dijo que ambas partes habían alcanzado un "acuerdo general sobre los parámetros" ‌del proyecto, aunque no se acordaron detalles ni un calendario claro. Novak señaló que Rusia y China estaban ultimando los contratos para la oferta a través del gasoducto.

GUARDIA DE HONOR Y SALVA DE HONOR

Xi recibió a Putin con una guardia de honor y una salva de honor en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, mientras los niños ondeaban banderas chinas y rusas.

Xi dijo que los países deberían centrarse en una estrategia a largo plazo y promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según la agencia ‌estatal de noticias china Xinhua.

"Las relaciones entre China y Rusia han alcanzado este nivel porque hemos sido capaces de profundizar la confianza política mutua y la cooperación estratégica", aseguró Xi.

Putin afirmó tras las conversaciones que los lazos entre Rusia y China habían "alcanzado un nivel verdaderamente sin ‌precedentes y siguen desarrollándose".

Ambas partes ⁠firmaron un comunicado sobre el fortalecimiento de la coordinación estratégica integral y una declaración en defensa de la multipolaridad en el orden mundial.

"La agenda global de paz y desarrollo se enfrenta a nuevos riesgos y ​desafíos, con el peligro de fragmentación de la comunidad internacional y un retroceso hacia la 'ley de la selva'", dice la declaración conjunta, según el Kremlin.

Con información de Reuters