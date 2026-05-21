Franco Colapinto busca repetir su actuación de Miami en el Gran Premio de Canadá: "Positivo"

Colapinto suma siete puntos en el campeonato.

La cita en el Autódromo Internacional de Miami fue una locura para Franco Colapinto, quien vivió un fin de semana de ensueño tras su exhibición en Buenos Aires. El pilarense no solo recibió la visita de Lionel Messi en el paddock, sino que también consiguió su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1 al heredar el séptimo lugar después de la sanción de 20 segundos que recibió Charles Leclerc por superar los límites de pista.

El haber tenido una actuación así de destacable funciona como un motor interno para el propio piloto argentino, que se refirió a ello en la previa a lo que será el Gran Premio de Canadá este fin de semana. “Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana sprint. Quiero aprovechar el fin de semana tan positivo que tuvimos en Miami con nuestros resultados dentro del top 10 en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado hasta ahora en Fórmula 1”, comentó en un comunicado publicado por Alpine.

Además, Franco hizo referencia a su aniversario con la escudería francesa y destacó que todo parece marchar correctamente con lo sólido que ha sido el inicio de temporada al situarse en la zona media de la tabla de constructores. “Ya ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo y Miami demuestra que vamos por el buen camino y que hemos tenido un sólido comienzo de temporada”, agregó.

Por otra parte, el argentino también habló de lo que hizo estas semanas que no hubo acción en la F1, resaltando el trabajo en el simulador y con los ingenieros para desarrollar la puesta a punto del A526 y repasar el Circuito Gilles Villeneuve. “El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya he corrido antes, con largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas en las que podemos acercarnos mucho a los muros”, sumó Colapinto.

Para finalizar, “Fran” señaló lo importante que será sumar todo el tiempo posible sobre el monoplaza en la práctica, sobre todo al tratarse de una fecha con formato sprint. “Este será nuestro tercer evento sprint del año y, como siempre, el tiempo en el auto es lo más importante. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo que tenemos dentro del equipo mientras buscamos otro buen fin de semana”, cerró.

El argentino ha sumado en dos fechas esta temporada.

Copa de Constructores de la F1 de cara al GP de Canadá