En medio del ajuste de Milei, Quintela avanza con una política de contención tarifaria en La Rioja: los detalles

En medio del aumento de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las provincias en todo el país, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos provinciales hasta el próximo 1 de agosto, con el objetivo de amortiguar el impacto económico en los hogares riojanos.

La medida alcanza a los servicios de energía eléctrica, agua potable, saneamiento, transporte urbano e internet administrados por empresas con participación estatal provincial. Según se informó, la decisión forma parte de un conjunto de acciones destinadas a sostener el acceso a servicios esenciales en un contexto nacional de fuerte ajuste y caída del poder adquisitivo.

“Un acompañamiento para sostener la economía de los hogares”, afirmó el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, en diálogo con medios locales, en un escenario marcado por aumentos de costos y retracción de los ingresos.

Un alivio frente al aumento del costo de vida

Scaglioni remarcó que el congelamiento tarifario busca proteger especialmente a las familias que atraviesan mayores dificultades económicas. “Esta decisión refleja a un gobernador que piensa en las familias riojanas”, expresó el funcionario, al considerar que el actual contexto nacional golpea de manera directa el bolsillo de los sectores medios y trabajadores.

El decreto provincial establece además un beneficio adicional para adjudicatarios de viviendas sociales construidas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, quienes accederán a una reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas. Esas cuotas también permanecerán congeladas durante el período de vigencia de la medida.

El titular de la cartera de Energía sostuvo que las políticas tarifarias nacionales suelen ignorar las particularidades del interior del país y cuestionó la tendencia a equiparar los costos de provincias del norte argentino con los del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, explicó que en La Rioja las temperaturas extremas del verano convierten al consumo eléctrico en una necesidad básica para miles de familias.

“No se pueden equiparar los costos de provincias como La Rioja con los del área metropolitana”, afirmó Scaglioni y recordó que durante gran parte del verano riojano las temperaturas superan los 45 grados, lo que obliga al uso constante de sistemas de refrigeración en los hogares.

Crisis hídrica y consumo energético

Otro de los ejes planteados por el ministro estuvo vinculado a la situación hídrica provincial y al elevado consumo energético que demanda el abastecimiento de agua potable. Según explicó, en la capital riojana el suministro depende completamente de perforaciones subterráneas, muchas de las cuales deben alcanzar profundidades de hasta 300 metros debido a la crisis hídrica.

El esquema de provisión hídrica en la provincia depende de bombas de gran potencia que generan un consumo eléctrico constante para asegurar la continuidad del servicio. Al respecto, las autoridades señalaron que el sistema de agua es altamente electrodependiente, una realidad estructural que, según advirtieron, suele ser ignorada en las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

En este contexto, el congelamiento de las tarifas se presenta como una medida central dentro de un conjunto de políticas provinciales diseñadas para amortiguar el impacto de la crisis económica. El objetivo principal de la gestión riojana es preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos y asegurar el acceso a servicios básicos esenciales frente al escenario nacional de incremento de costos.