Avanza el Parque Arauco en La Rioja y consolida su modelo energético basado en soberanía y desarrollo´de energía limpia

La provincia de La Rioja dio un paso clave en su estrategia de desarrollo energético con la finalización del montaje mecánico del Parque Solar Arauco I, una obra que refuerza el perfil productivo y tecnológico del distrito en un escenario económico complejo. En medio de un contexto nacional marcado por restricciones y ajuste, el avance del proyecto se posiciona como una señal de planificación estatal orientada al crecimiento sustentable.

El jefe de obra, Rodrigo Herrera, explicó los detalles técnicos del avance y destacó el cumplimiento de los plazos previstos. "La terminación mecánica constaba de tres etapas bien diferenciadas: la inca de postes, el montaje de los trackers (con su sistema estructural y de movimiento) y finalmente la instalación de los paneles con su correspondiente cableado", señaló a Nueva Rioja.

Este nuevo hito consolida la integración del sistema solar con el parque eólico existente, lo que da forma a uno de los complejos híbridos más relevantes de la región. Este desarrollo no solo diversifica la matriz energética, sino que también fortalece el concepto de soberanía energética como política pública.

Un proyecto estratégico para la matriz energética

El parque cuenta con 19.968 incas realizadas que sostienen 1.536 trackers, sobre los cuales se instalaron 89.088 paneles solares. Esta infraestructura permite alcanzar una potencia instalada pico de 64 megavatios, lo que consolida a Arauco como un actor central dentro del esquema energético provincial.

"El proceso se desarrolló en serie, con una planificación precisa que permitió cumplir cada etapa en tiempo y forma", agregó Herrera, al detallar que los trabajos se llevaron adelante en aproximadamente tres meses, desde mediados de diciembre.

Energía limpia como política de Estado

El avance del Parque Solar Arauco I se inscribe en una estrategia más amplia de gestión pública orientada a la transición energética. La integración con el complejo eólico permite optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer un modelo de generación eficiente y sustentable.

Desde una perspectiva de federalismo energético, este tipo de iniciativas permiten a las provincias consolidar autonomía en la generación de energía, lo que reduce la dependencia de fuentes tradicionales y aporta al sistema nacional desde una lógica de desarrollo territorial.

"Este tipo de obras reflejan una decisión política clara de apostar a la innovación y al desarrollo productivo con base en recursos propios”, destacaron fuentes vinculadas al proyecto, al tiempo que subrayaron el impacto positivo en términos de infraestructura y capacidad tecnológica.

La consolidación del parque híbrido eólico solar posiciona a La Rioja como un referente en energías renovables, con un modelo que combina inversión, planificación y aprovechamiento estratégico del territorio.

En un contexto económico adverso, la continuidad de estas obras evidencia una política provincial que prioriza el crecimiento, la generación de valor y la sostenibilidad. Así, el Parque Arauco se proyecta no solo como una infraestructura energética, sino como un pilar del desarrollo productivo y tecnológico de la provincia.