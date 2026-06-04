Tensión en América: la pelea al aire que hizo estallar la polémica dentro del canal

Fuerte momento al aire en América.

Mariano Martínez y Rodrigo Lussich protagonizaron un tenso momento al aire que rápidamente se volvió viral. El ida y vuelta, que arrancó picante y terminó en un terreno mucho más distendido, mantuvo en vilo al estudio de América y se transformó en uno de los cruces más comentados de la semana.

¿Cómo empezó la pelea entre el actor y el conductor?

Todo comenzó cuando, durante una entrevista, se puso en duda la labor del actor como conductor de La Jaula de la Moda. Lejos de dejarlo pasar, Martínez salió al cruce con una chicana directa: "Ahora los voy a atender a ustedes. ¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste?", le lanzó entre risas.

Mariano Martínez comenzó rara la entrevista.

El periodista no se quedó callado y le retrucó en el mismo tono: "No, bueno, a vos conduciendo seguro que sí, porque conduzco hace 20 años y vos hace 20 días". La respuesta tensó la cuerda, y el actor advirtió: "Si estás enojado vamos a andar mal…".

Mariano Martínez intentó calmar la situación

Al notar que el clima se había enrarecido, Martínez se encargó de aclarar que todo había sido en broma. "Nah, pero te estoy cargando. ¿No te bancás un chiste? Te estoy cargando, ¿me estás jodiendo? ¿Te lo tomaste en serio?", preguntó. Lussich, sin embargo, se justificó: "Me hablás así, no te conozco para saber si estás hablando en serio o no".

"¿No me conocés? Dale, bueno, no importa, no voy a entrar en detalles. Listo, era un chiste", cerró el entrevistado para bajar la tensión.

Fue entonces cuando Adrián Pallares tomó la posta de la entrevista. Ya más relajado, Martínez aseguró que hace oídos sordos a las críticas: "Yo dedico mi energía a mi vida personal y al trabajo, y todo lo hago con disfrute y alegría. Lo otro, sinceramente, si viene con respeto y es constructivo, lo puedo tomar. Pero si viene desde otro lugar, para mí pasa de largo".

Del enojo a la seducción

Como Lussich no intervenía, el actor volvió a tender un puente con humor: "Rodrigo, fue un chiste, te estaba jodiendo. O sea, mirá si yo fuese calentón como sos vos… Yo soy sagitariano…".

Ahí el conductor cambió por completo el eje del cruce. "Somos sagitarianos calentones", retrucó, y subió la apuesta: "Somos sagitarianos calentones y calentones en todos los sentidos, porque yo veo tus videos cuando entrenás y hacés las dominadas… y salgo corriendo por la calle. Me enloquezco".

Martínez le siguió el juego: "Sí, entreno. ¿Te gustan mis videos? Ya me lo hiciste saber un par de veces". El comentario no pasó inadvertido en el estudio, pero el periodista redobló: "Yo tiro fuego".

El actor reaccionó con ironía: "Después dice que no tenemos confianza para hacer un chiste, pero él tiene confianza para todo". Lussich no se achicó y reveló un dato que encendió aún más el ida y vuelta: "Yo tiro fuego, ¿por qué no voy a tirar fuego? Soy soltero. Un día le pregunté si no podíamos ir a tomar algo". Y agregó: "¿Qué no lo puedo hacer? Espero que no te haya caído mal".

"No, vos podés hacer lo que quieras. Mientras sea con respeto…", contestó Martínez. Consultado sobre qué le había respondido el actor a aquella invitación, Lussich fue contundente: "No me contestó".