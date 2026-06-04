FOTO DE ARCHIVO. Una densa columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatie, Líbano

Israel continuará por el momento sus operaciones sobre ‌el terreno en ‌el sur de Líbano y los residentes libaneses obligados a abandonar sus hogares por Israel no podrán regresar, dijo el jueves el ministro de ​Defensa, Israel Katz.

Sus ⁠comentarios se produjeron horas ‌después de que Líbano ⁠e Israel dijeran ⁠que habían acordado aplicar un alto el fuego durante las conversaciones en ⁠Washington. El acuerdo está ​condicionado a un cese ‌del fuego por ‌parte del grupo miliciano Hezbolá.

En ⁠un comunicado, Katz dijo que las tropas permanecerían en su llamada zona de seguridad ​en ‌el sur de Líbano, incluida la zona del castillo de Beaufort, una fortaleza de 900 años capturada por ⁠Israel el sábado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dijo que Israel seguiría "desmantelando infraestructura terrorista en la zona", mientras que Israel tenía "libertad de acción, respaldada por Estados Unidos, para atacar en Beirut en respuesta ‌a ataques contra comunidades y territorio israelíes".

Líbano e Israel acordaron el miércoles un nuevo alto el fuego en Líbano respaldado por ‌Estados Unidos. Ya habían acordado previamente un cese de hostilidades en ‌abril, que ⁠luego fue prorrogado en mayo, pero la violencia ​ha continuado.

Con información de Reuters