Desarrollo y producción: La Rioja refuerza la producción automotriz a nivel nacional con energía solar

Como parte de su plan de inversión, la multinacional Stellantis Argentina y la empresa argentina especializada en energías renovables 360Energy informaron la puesta en marcha del parque solar del Polo Industrial Córdoba, una instalación de 8 MWp ubicada dentro del predio fabril de la automotriz en esa provincia. Este significativo trabajo tiene impacto en la provincia de La Rioja, ya que complementa la energía de la provincia mediterránea, posicionándola como referente en la región.

El proyecto ya se encuentra operativo, con una generación estimada de 16,7 GWh al año, suficiente para abastecer gran parte del consumo energético del complejo industrial. Esta iniciativa forma parte del plan de inversión conjunto de 100 millones de dólares que ambas compañías iniciaron en 2024, orientado a la sustentabilidad y eficiencia energética, en el que se fortalece la transición hacia fuentes de energía renovables dentro de la industria automotriz argentina.

El parque solar permitirá reducir significativamente las emisiones de carbono del polo industrial y es referentes en proyectos de energía limpia en el país. Además, se espera que este modelo se replique en otros complejos productivos del grupo, para promover la economía circular y la innovación tecnológica en la región.

En este contexto, detallaron que la energía producida por este parque se destina al abastecimiento de la planta de producción de automóviles de Stellantis en Córdoba, en el marco de una estrategia de transición hacia el uso de energías renovables en sus procesos industriales.

Este bloque no funciona de manera aislada, ya que también trabaja en conjunto con la provincia de La Rioja. Ocurre que, la generación local en Córdoba se complementa con energía proveniente de parques solares ubicados en territorio riojano, que aportan capacidad adicional para cubrir la demanda del complejo industrial.

En este sentido, los desarrollos solares de 360Energy en La Rioja cumplen un rol estratégico: inyectan energía al sistema eléctrico bajo contratos del mercado a término (MATER), para permitir completar el abastecimiento renovable del polo industrial cordobés.

Esto posiciona a La Rioja como un actor central en la cadena energética que sostiene no solo a la industria automotriz, sino a todo el entramado productivo del polo industrial de Córdoba.

El impacto es importante. La energía generada en la provincia no solo abastece consumos locales, sino que también se integra a procesos industriales de gran escala, para contribuir a reducir la huella ambiental y a mejorar la eficiencia energética en uno de los principales centros productivos del país.