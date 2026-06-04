Mahiques celebra una nueva derrota sobre el sector de Caputo en la Justicia

Son horas de festejos en el ministerio de Justicia encabezado por Juan Bautista Mahiques. Los 74 pliegos judiciales aprobados por el Senado implican un triunfo para el ministro de Justicia frente a la interna abierta por Patricia Bullrich pero también contra el tándem que integran el mega asesor Santiago Caputo y el procurador del tesoro Sebastián Amerio que buscan entorpecerle sus planes en terreno judicial.

El listado había sido objeto de múltiples disputas e intereses. El acuerdo entre todos los espacios políticos era tratar los primeros 50, pero desde las 12 del miércoles que se trabó el pacto y hasta las 11 de este jueves en la que se inició la sesión hubo al menos dos reuniones con distintos senadores para influir en los nombres que quedaban adentro y afuera de la nómina más cotizada.

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“Caputo buscaba que se cayera el pliego de Emilio Rosatti, pero no tuvo éxito”, reconocen en las adyacencias del ministerio de Justicia. En rigor, la interna contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, también había sido parte de las negociaciones para dejar a su hijo por fuera del listado a aprobar hoy. Por votación integrará el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Hubo también pedidos para excluir a la esposa del jefe de gabinete durante la gestión de Mariano Cuneo Libarona, Yamile Susana Bernan. Hoy fue aprobada su integración a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

“Ayer ardían los teléfonos. En principio, todos querían ser parte de 'los 50' que entraban”, contó un testigo de las horas más calientes de rosca en el Senado. El hecho fue reconocido por la propia Bullrich en el recinto. “Es muy difícil decir ‘ustedes 50 entran ustedes 23 quedan afuera’. No es fácil elegir quiénes son los 50 y los demás sienten que hay una discriminación”, expresó.

Ya en el entorno del ministro Mahiques anticiparon que iba a insistir con su lista original con nombres que ya había promovido en 2018 cuando integraba el gobierno de Mauricio Macri. “Son personas que concursaron en su momento, ganaron y fueron votadas en el Consejo de la Magistratura”, defendieron en su despacho quien también se desempeñó como consejero en el macrismo y redactó las listas con esos nombres hace seis años. “Los respaldó entonces y lo volvió a hacer ahora”, argumentan.

Lo cierto es que la aprobación de la lista completa es la mejor noticia para el ministro que cierra así el círculo iniciado durante su participación en Cambiemos. En un extenso tuit le agradeció a los hermanos Milei. “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, reveló en sus redes sociales. En privado se escucharon también chicanas por la fallida estrategia del asesor sin firma.