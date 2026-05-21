El pedido de Alpine a Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Canadá: “Consistencia”

Colapinto terminó séptimo en el GP de Miami.

Después de varias semanas de espera, la Fórmula 1 finalmente regresará este viernes con el inicio del Gran Premio de Canadá, al que Franco Colapinto llega con un fuerte envión de energía tras su notable actuación en Miami. En la cuarta fecha, el pilarense superó a su compañero de equipo en las dos clasificaciones y cruzó la línea de meta en el octavo lugar, aunque subió al séptimo por la sanción a Charles Leclerc que se dio a conocer horas más tarde.

La consecuencia fue que el piloto argentino logró su mejor resultado en la máxima categoría, algo que, aunque funciona como un motor motivador para lo que viene, también hace que aumenten las expectativas en Alpine. Así se pudo apreciar con las recientes declaraciones de Steve Nielsen, quien se refirió a los objetivos que perseguirá la escudería francesa en la visita al Circuito Gilles Villeneuve.

En la conferencia de prensa previa a la quinta fecha del campeonato, el director de Alpine se refirió al resultado que obtuvo el pilarense en la ciudad estadounidense y remarcó que espera que siga manteniéndose a ese nivel en las citas posteriores. “Fue genial ver a Franco tan cómodo en la última fecha y queremos que ahora muestre algo de consistencia y repita ese nivel de desempeño cada fin de semana”, afirmó el británico.

Por otra parte, Nielsen mostró que la presión no estará solamente del lado de Colapinto, ya que espera que Pierre Gasly también sea capaz de puntuar después de haber quedado en cero en Miami por el accidente que tuvo con Liam Lawson. “Esperamos que ambos autos estén ahí arriba y sumen puntos nuevamente en Canadá mientras buscamos generar algo de impulso para una parte muy apretada del calendario”, agregó.

Además, el jefe del equipo galo se mostró conforme con el nivel que mantiene la escudería, posicionándose como uno de los mejores de la zona media y con mejoras que deberían brindar un rendimiento más eficaz en la pista. “Nos complace confirmar que nuestro conjunto en este momento es competitivo y capaz de sumar puntos sólidos en diferentes circuitos. Ciertamente es alentador que podamos maximizar lo que tenemos en nuestras manos”, cerró.

Nielsen apoyó la continuidad de Franco en 2025.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.