Candidata Paloma Valencia apuesta por seguridad total y reactivación petrolera en Colombia

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, habla con Reuters en Bogotá

La ​candidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, anunció que, de ser elegida, implementará una fuerte estrategia de seguridad contra los grupos armados ilegales, al tiempo que reactivará la exploración y explotación de petróleo para impulsar el crecimiento de ‌la cuarta economía de América Latina.

Las propuestas de ‌Valencia, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, implican un drástico cambio frente a las políticas que impulsó el actual mandatario izquierdista Gustavo Petro.

Después de ser elegida en diciembre candidata del partido de derecha Centro Democrático y triunfar en marzo en una consulta interpartidista en la que alcanzó más de 3,2 millones de votos, Valencia también promete mejorar el sistema de salud y la educación, entregar subsidios a ancianos y mujeres, además de generar empleo para construir un país más equitativo.

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"La política de la paz total se acaba conmigo. Llega la seguridad total, vamos a reactivar las órdenes ​de captura de toda esa criminalidad ⁠y los vamos a perseguir con la Fuerza Pública, que hay que robustecerla en un entendimiento con los Estados Unidos", ‌dijo el martes la candidata presidencial, de 48 años, en una entrevista con Reuters en la sede ⁠del Congreso.

A diferencia del candidato de izquierda Iván Cepeda, apoyado por Petro, ⁠Valencia se opone a los diálogos de paz con las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las bandas criminales como el Clan del Golfo.

Petro lanzó una "política de paz total" ⁠con negociaciones con los grupos armados ilegales para sacar de la guerra a más de 20.000 combatientes y poner ​fin al conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado alrededor de medio millón ‌de muertos, pero sin ningún resultado hasta ahora a menos ‌de tres meses de terminar su mandato.

El plan de gobierno de Valencia, con un marcado énfasis en seguridad como lo ⁠hizo Uribe, incluye fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Militares con la incorporación de 60.000 efectivos y reactivar la fumigación de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, con herbicidas diferentes al glifosato, restringido por la Corte Constitucional en 2015 por sus efectos nocivos para la salud.

Senadora durante tres periodos consecutivos, casada y madre de una hija de nueve ​años, Valencia enfrentará en ‌las elecciones presidenciales a Cepeda, al empresario independiente Abelardo De La Espriella, que se define como un "outsider" de la política con propuestas de extrema derecha, y a otros 11 candidatos.

CERRADA VOTACIÓN

La mayoría de las encuestas sobre intención de voto pronostican una cerrada votación de Valencia con De La Espriella por el segundo lugar para enfrentar en un balotaje a Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que representa a la izquierda.

Profundizando las diferencias con el actual ⁠gobierno y con Cepeda, la candidata de derecha —apoyada por un sector del centro— es partidaria de reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluido el fracking, con la debida protección del medio ambiente.

"Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, vamos a promover la exploración y explotación del petróleo, del gas, del carbón, de los minerales y las tierras raras, pero, por supuesto, también vamos a hacer protección ambiental", explicó, advirtiendo que el fracking será excluido de las selvas de la Amazonía y de los páramos.

La actual senadora dijo que con un crecimiento anual de 5% del sector minero energético y de la construcción se pueden recaudar unos 30 billones de pesos (7.900 millones de dólares) ‌para financiar la inversión social, a lo que se debe sumar un recorte de gastos del gobierno.

La candidata también ofrece bajar los impuestos de renta, eliminar el tributo al patrimonio, a las transacciones bancarias y promover contratos de estabilidad jurídica para incrementar la inversión nacional y extranjera.

"Nosotros lo que queremos es disparar la inversión nacional y extranjera, que la gente vuelva a creer y vuelva a invertir. Solamente con riqueza se logra superar la pobreza", afirmó.

En política internacional es partidaria de ingresar al Escudo de las Américas, una iniciativa hemisférica ‌de seguridad liderada por Estados Unidos junto a una coalición de países latinoamericanos.

Valencia dijo que, si gana la presidencia, subirá los subsidios económicos para los ancianos, incluirá en ese sistema a las mujeres cabeza de hogar, construirá un millón de viviendas para los menos favorecidos y tendrá ‌mano "implacable" contra la corrupción, uno de ⁠los principales problemas del país.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar el 31 de mayo y la candidata, reivindicando el voto femenino, confía en conseguir el apoyo de la mayoría para ​ganar en la primera vuelta.

"Elegiríamos por primera vez a una presidenta mujer. Y ese es un hecho histórico que tenemos que lograr. Son millones de mujeres las que han construido la posibilidad de que hoy estemos aquí y hay que honrarlas", aseguró Valencia al revelar que lo que más disfruta en su tiempo libre es compartir con su hija.

Con información de Reuters