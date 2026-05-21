Google, Meta y TikTok se enfrentan a reclamaciones por su gestión de las estafas financieras

El logotipo de Google se ve fuera de las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 21 mayo (Reuters) - Google, de Alphabet, Meta Platforms y TikTok fueron objeto el jueves de denuncias presentadas ‌por asociaciones de consumidores ‌de la UE por no haber protegido supuestamente a los usuarios frente a estafas financieras en sus plataformas.

Esta medida pone de relieve la creciente presión a nivel mundial sobre las grandes tecnológicas para que tomen más medidas para hacer frente a los ​efectos negativos de ⁠las redes sociales, especialmente para los niños y ‌los usuarios vulnerables.

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Las denuncias, presentadas por la ⁠Organización Europea de Consumidores (BEUC) y ⁠29 de sus miembros en 27 países europeos, se remitieron a la Comisión Europea y a los reguladores ⁠nacionales en virtud de la Ley de Servicios ​Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), ‌que exige a las grandes ‌plataformas en línea que tomen más medidas para ⁠combatir los contenidos ilegales y nocivos.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que además hacen muy poco ​cuando se ‌les notifica la existencia de tales estafas", dijo en un comunicado el director general de la BEUC, Agustín Reyna.

"Si no abordan las estafas financieras que circulan en sus plataformas, ⁠los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, lo que expone a las personas al riesgo de perder entre cientos y miles de euros a causa del fraude", añadió.

Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Las asociaciones ‌de consumidores afirmaron que denunciaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la legislación de la UE entre diciembre del año pasado y marzo de este año, pero las plataformas solo retiraron el 27% de los ‌anuncios y el 52% de las denuncias fueron rechazadas o ignoradas.

Las asociaciones instaron a los reguladores a investigar si ‌las empresas ⁠cumplían con la normativa y a imponer multas por incumplimiento.

Las multas de la DSA ​pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa.

Con información de Reuters