Xi y Putin cenarán pato pekinés y disfrutarán de la ópera china y "El lago de los cisnes"

Clientes cenan cerca de una pantalla que muestra imágenes de las noticias de la reunión del presidente chino Xi Jinping con el presidente ruso Vladimir Putin en el Gran Salón del Pueblo, en un restaurante de Pekín, China

El presidente de China, Xi Jinping, ‌y el ‌presidente de Rusia, Vladimir Putin, cenarán el miércoles pato pekinés y jamón de Jinhua en un banquete en el que ​se representará ⁠ópera china y "El ‌lago de los cisnes" ⁠de Piotr ⁠Chaikovski, informó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Según ⁠el programa y el ​menú facilitados ‌por TASS, se ‌ofrecerá a los invitados ⁠una variedad de "zakuski" (aperitivos fríos), sopa de camarón, ternera en salsa de ​frijoles, ‌fideos de Fuzhou, pasteles de calabaza y fruta.

Se servirán un Cabernet Sauvignon "Greatwall" de ⁠2009 y un Chardonnay Changyu de 2016, según TASS.

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El programa incluye una mezcla de clásicos chinos y rusos interpretados por la orquesta ‌militar del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino, entre los que se incluyen una ‌melodía de la ópera de Pekín, "Una velada inolvidable", y ‌la ⁠danza de los cisnecitos de "El lago de ​los cisnes".

Con información de Reuters