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Xi y Putin cenarán pato pekinés y disfrutarán de la ópera china y "El lago de los cisnes"

20 de mayo, 2026 | 09.55

El presidente de China, Xi Jinping, ‌y el ‌presidente de Rusia, Vladimir Putin, cenarán el miércoles pato pekinés y jamón de Jinhua en un banquete en el que ​se representará ⁠ópera china y "El ‌lago de los cisnes" ⁠de Piotr ⁠Chaikovski, informó la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Según ⁠el programa y el ​menú facilitados ‌por TASS, se ‌ofrecerá a los invitados ⁠una variedad de "zakuski" (aperitivos fríos), sopa de camarón, ternera en salsa de ​frijoles, ‌fideos de Fuzhou, pasteles de calabaza y fruta.

Se servirán un Cabernet Sauvignon "Greatwall" de ⁠2009 y un Chardonnay Changyu de 2016, según TASS.

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El programa incluye una mezcla de clásicos chinos y rusos interpretados por la orquesta ‌militar del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino, entre los que se incluyen una ‌melodía de la ópera de Pekín, "Una velada inolvidable", y ‌la ⁠danza de los cisnecitos de "El lago de ​los cisnes".

Con información de Reuters

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