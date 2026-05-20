Russell, listo para contraatacar, mientras Antonelli busca su cuarta victoria consecutiva

Imagen de archivo de George Russell en acción con su Mercedes durante el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

George Russell ​tiene una oportunidad perfecta para recuperar el impulso y cambiar el rumbo de la temporada este fin de semana en Canadá, tras las tres victorias consecutivas de su ‌compañero de Mercedes y líder del ‌campeonato mundial de Fórmula Uno, Kimi Antonelli.

El piloto británico, favorito de las casas de apuestas antes de la temporada, ganó la primera carrera en Australia, pero se encuentra ahora a 20 puntos del italiano de 19 años y necesita demostrar quién es y de lo que es capaz.

Le vendría bien un poco más de suerte, pero una actuación dominante en Montreal acallaría a los escépticos. Si no lo consigue, los rumores no harán más que crecer.

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"Creo que el George del ​año pasado ha desaparecido un ⁠poco", dijo su compatriota y campeón de 1996, Damon Hill, después de que Russell terminó ‌cuarto —por segunda carrera consecutiva— en Miami.

El Gran Premio de Canadá tendrá por ⁠vez primera una prueba al sprint, la tercera de ⁠la temporada, lo que le da a Russell aún más oportunidades de recortar distancias en un circuito en el que ha sumado muchos puntos en el pasado.

El año pasado, el piloto de 28 ⁠años ganó desde la pole position con la vuelta más rápida, mientras que ​el entonces novato Antonelli, ahora favorito para el título en las apuestas, ‌subió al podio por primera vez en ‌su carrera en la F1. El año anterior, Russell también salió desde la pole, pero ⁠terminó tercero.

Mercedes, aún invicta esta temporada, trae su primer paquete de mejoras al Circuito Gilles Villeneuve después de que sus rivales McLaren, Ferrari y Red Bull lo hicieran en Miami y se acercaran en rendimiento.

El tiempo siempre es un factor a tener en cuenta en Canadá, y ​las temperaturas podrían ‌ser algo más frescas que en el pasado debido a que la carrera ocupa ahora una fecha más temprana en el calendario —la quinta ronda en lugar de la décima—.

El circuito debería seguir siendo más del agrado de Russell que Miami, pero si Antonelli consigue sumar su cuarta victoria consecutiva —algo inédito para cualquier italiano desde que ⁠Alberto Ascari ganó seis seguidas en 1952—, entonces las alarmas sonarán de verdad.

"Seguro que George va a estar muy fuerte en Canadá, siempre lo ha estado allí, así que seguro que volverá a estar en lo más alto", dijo Antonelli. "Pero creo que me siento mucho más cómodo en el auto y también tengo mucho más control. Y creo que simplemente vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Voy a intentar sacar el máximo partido cada vez que salga a la pista".

Max Verstappen, revitalizado ‌tras correr en las 24 Horas de Nürburgring este fin de semana, ha ganado tres veces en Canadá con Red Bull, mientras que Lewis Hamilton y el gran Michael Schumacher, de Ferrari, comparten el récord de siete victorias.

Lando Norris, de McLaren, ganó la carrera sprint de Miami en un doblete con su compañero de equipo Oscar Piastri, y ambos buscarán repetir el éxito, a la espera de ‌mejoras. También estarán decididos a no repetir la colisión del año pasado mientras luchaban por el cuarto puesto.

Los organizadores locales esperan una afluencia récord, con un aumento de la capacidad y más canadienses comprando entradas, ‌mientras que la demanda ⁠procedente de Estados Unidos y otros lugares se ha mantenido estable.

Lance Stroll, de Aston Martin, es el único canadiense en la carrera, pero poco puede ofrecer ​al público, ya que el equipo ocupa el último puesto y lucha con un motor Honda poco competitivo.

Montreal acoge también la Fórmula 2 por primera vez, después de que las pruebas de Baréin y Arabia Saudita tuvieran que cancelarse debido a la guerra con Irán.

(Editado en español por Carlos Serrano)