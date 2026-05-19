El Tren San Martín chocó contra un camión en Pilar y el servicio quedó interrumpido

Durante la mañana de este martes, una formación del Tren San Martín impactó contra un camión que habría cruzado con la barrera baja en cercanías de la estación Pilar. A raíz del siniestro, se dispuso la suspensión del tramo Pilar–Cabred. Pese a la gravedad del hecho, hasta ahora no se registraron heridos.

La colisión se produjo en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y las vías, cuando una formación ferroviaria embistió la parte trasera de un camión Ford Cargo 1722 que transportaba agua envasada. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad, aunque el servicio quedó limitado y miles de pasajeros se vieron afectados por la suspensión parcial.

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De acuerdo con la información policial, el camión era conducido por un hombre de 23 años, mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando del motorman de 40 años. Tras el choque, personal policial, ambulancias y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, confirmando que el conductor del camión se encontraba fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “Entorpecimiento de transporte público” y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del doctor Agustín Ocampo. En consecuencia, mientras se realizan peritajes y tareas de asistencia, el servicio continuará limitado, con demoras y cancelaciones que complican la movilidad de los usuarios.

Milei prepara la privatización y aplica tarifazo en los trenes

El Gobierno de Javier Milei abrió el proceso de licitación para obras nodales en las líneas Roca y Sarmiento. Según pudo averiguar El Destape, el plazo mínimo de reestructuración será de dos años y en el medio habrá un recalibre de los cronogramas que traerá dolores de cabeza para los usuarios.

El arranque de la semana fue duro para quienes usan al tren como medio de transporte, ya que el Gobierno determinó una suba tarifaria del 88 por ciento a distribuir en los próximos cuatro meses. Sin embargo, no será el único dolor de cabeza hacia adelante.

Con la apertura de sobres programada para inicios de julio, el Gobierno abrió el juego para renovar las estructuras de los tramos ferroviarios Temperley-Constitución (línea Roca) y Once- Moreno (línea Sarmiento). En el primer caso, el plazo programado es de 720 días y se prevé que las obras se ejecuten con tareas nocturnas y los fines de semana. Para la trama que conecta al oeste del conurbano bonaerense con la Ciudad, se estiman 750 días de trabajo bajo la misma tónica descripta para la vía sur. Aunque existe la premisa de afectar lo menos posible el servicio, fuentes cercanas al Gobierno reconocen que habrá mayores cambios en el cronograma.