La guerra entre Israel y Hezbolá continúa a pesar de prórroga de la tregua

Humo se observa tras un ataque israelí en Choukine

Israel llevó a cabo ​ataques aéreos en el sur del Líbano el lunes, informaron fuentes de seguridad libanesas y la agencia estatal de noticias, mientras que Hezbolá anunció nuevos ataques contra las fuerzas israelíes, prolongando así la ‌guerra en el país a pesar de ‌la prórroga de una tregua respaldada por Estados Unidos.

Reavivadas por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, las hostilidades entre Hezbolá -respaldado por Irán- e Israel han continuado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por primera vez un alto el fuego el 16 de abril, con los combates concentrados principalmente en el sur del Líbano.

Una prórroga de 45 días del alto el fuego, anunciada tras una tercera ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel auspiciadas por Estados Unidos el viernes, comenzó a la medianoche, informó un funcionario libanés.

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La ​mediación liderada por Estados Unidos ha ⁠surgido en paralelo a la diplomacia destinada a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán. ‌Irán ha afirmado que el fin de la guerra de Israel en el Líbano es ⁠una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto ⁠más amplio. Hezbolá se opone a las conversaciones de Beirut con Israel.

ATAQUES AÉREOS, DRON EXPLOSIVO

Durante la noche, un ataque israelí cerca de la ciudad libanesa oriental de Baalbeck mató a un comandante del grupo militante Yihad Islámica ⁠Palestina, aliado de Hezbolá, junto con su hija, informaron fuentes de seguridad en el Líbano.

El Ejército israelí ​afirmó que había matado al comandante, Wael Mahmoud Abd al-Halim, en un ataque, ‌tras tomar medidas para "mitigar el riesgo de daños a ‌la población civil". No hizo mención alguna a la hija de Halim.

Hezbolá dijo que lanzó un dron ⁠explosivo contra una posición de defensa aérea del sistema Cúpula de Hierro en la zona de Galilea, al norte de Israel, y que llevó a cabo otros ataques contra las fuerzas israelíes en el Líbano.

El Ejército israelí afirmó que algunos "lanzamientos" dirigidos contra soldados israelíes en el sur del Líbano, así como un dron explosivo, habían cruzado ​la frontera hacia territorio ‌israelí.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de ataques aéreos israelíes contra más de media docena de lugares en el sur del Líbano.

El Ejército israelí dijo que no podía comentar los presuntos ataques aéreos sin las coordenadas de cada uno de ellos, y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque reivindicado por Hezbolá contra la posición de la "Cúpula ⁠de Hierro".

El Ejército israelí había dicho el lunes por la mañana que había atacado más de 30 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano en las últimas 24 horas, y advirtió a los residentes de tres pueblos del sur que abandonaran sus hogares, afirmando que tenía la intención de actuar contra Hezbolá.

AUMENTA EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Las fuerzas israelíes han ocupado una zona de seguridad autoproclamada en el sur, donde han estado destruyendo pueblos, alegando que su objetivo es proteger el norte de Israel de los ataques de los combatientes de Hezbolá infiltrados en zonas civiles.

El Ministerio de Salud del ‌Líbano informó el domingo de que el número de muertos en el Líbano había ascendido a 2.988 personas desde que estalló la guerra el 2 de marzo, entre ellas 613 mujeres, niños y trabajadores sanitarios.

La cifra no especifica cuántos combatientes hay entre los fallecidos.

Muchos combatientes de Hezbolá que han muerto en la guerra no están incluidos en el recuento de víctimas mortales del Ministerio de Salud, han dicho fuentes familiarizadas con las cifras de bajas de Hezbolá.

Reuters informó el ‌4 de mayo que varios miles de combatientes de Hezbolá habían muerto en la guerra, citando estimaciones de bajas procedentes del propio grupo. La oficina de prensa de Hezbolá afirmó en ese momento que la cifra de varios miles de combatientes ‌muertos era falsa.

Las autoridades israelíes ⁠afirman que 18 soldados han muerto a causa de ataques de Hezbolá o mientras operaban en el sur del Líbano desde el 2 de marzo, además de un contratista que ​trabajaba para una empresa de ingeniería en nombre del Ministerio de Defensa de Israel. Los ataques de Hezbolá han causado la muerte de dos civiles en el norte de Israel.

Con información de Reuters