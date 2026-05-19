ANMAT prohibió más de cinco marcas de filtros de agua por falta de registro y encendió las alertas

ANMAT prohibió filtros de agua y limpiador por falta de registro y encendió las alertas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de más de cinco marcas de filtros de agua y de un limpiador de tapizados. La medida se definió tras detectar su comercialización sin registro sanitario ni garantías de seguridad lo que pone en peligro la salud de los usuarios.

En primer lugar, la disposición 2920/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial ordena la suspensión del uso, venta, publicidad y distribución de los dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas. Asimismo, la medida alcanza también a cualquier dispositivo sin marca y a sus correspondientes rótulos, lo que implica un bloqueo total de la circulación de productos no identificados en el mercado.

De este modo, la ANMAT aclaró que la prohibición es de carácter preventivo y regirá hasta que los artículos sean debidamente registrados ante la autoridad sanitaria, garantizando así su seguridad y eficacia. En cuanto al alcance, la disposición incluye todos los lotes y modelos bajo las marcas mencionadas, sin distinción del canal de venta o distribución, ya sea físico o digital.

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Según el organismo, la decisión responde a la detección de productos no inscriptos ni identificados con establecimientos responsables habilitados, lo que impidió verificar su cumplimiento normativo. Este procedimiento surgió tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

ANMAT prohibió filtros de agua y limpiador por falta de registro y encendió las alertas

La investigación permitió constatar que los artículos carecían de inscripción y que no existían datos de establecimientos responsables habilitados por la autoridad sanitaria. En consecuencia, la situación fue informada a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, con el objetivo de intervenir en la remoción de los enlaces de comercialización, publicidad y promoción detectados.

Ante la gravedad de las irregularidades, la ANMAT decidió iniciar un sumario sanitario al responsable de los productos marca Watercom y cancelar toda publicidad vinculada. Además, comunicó la resolución a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Otro producto prohibido por la ANMAT

En paralelo, la disposición 2919/2026 también oficializada prohibió todos los lotes del producto “Limpia Tapizados” marca BORHAM en todo el país. La medida fue tomada tras una inspección que reveló la falta de registro y presuntas irregularidades en la fabricación del producto, junto con el inicio de un sumario sanitario a la firma responsable y a su director técnico.

El operativo se realizó en la sede de Prospray S.R.L., ubicada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde se constató la producción del limpiador sin inscripción ni datos identificatorios en su etiquetado.