Advocaat no mira atrás mientras guía a Curazao en los turbulentos preparativos para el Mundial

Imagen de archivo del seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, durante un partido de la fase de grupos de la Copa Oro ante Canadá en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, EEUU.

​El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, afirmó que quiere dejar atrás un período convulso en el que ‌fue recontratado apenas unas ‌semanas antes de que la selección de esta isla caribeña hiciera su debut en el Mundial.

El exseleccionador de Países Bajos, de 78 años, estaba al frente del equipo en noviembre cuando Curazao se convirtió en el país más pequeño en clasificarse para el Mundial, ​pero renunció al ⁠cargo en febrero porque su hija estaba gravemente enferma.

Sin ‌embargo, Advocaat regresó la semana pasada después ⁠de que su sucesor, Fred ⁠Rutten, dimitiera en medio de supuestas presiones de los jugadores tras dos partidos al frente del equipo en marzo, ⁠en los que Curazao perdió tanto contra China ​como contra Australia en los partidos de ‌preparación para el Mundial.

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Advocaat dio ‌a conocer el lunes la convocatoria de 26 ⁠jugadores y, en una entrevista online con periodistas de la isla, afirmó que no tenía ningún deseo de mirar atrás tan cerca del inicio del torneo ​en Canadá, ‌México y Estados Unidos.

"No me apetece mirar atrás, todos tenemos que seguir adelante. Dejo que sean los medios de comunicación quienes hablen", dijo Advocaat, quien se convertirá en el entrenador de ⁠mayor edad en un Mundial cuando Curazao dispute su primer partido del Grupo E contra Alemania en Houston el 14 de junio. "El lunes nos reuniremos en Noordwijk (Países Bajos), y la atención se centrará por completo en jugar al fútbol".

La convocatoria de Advocaat no presenta cambios respecto a la última ‌seleccionada por Rutten.

Jugarán contra Escocia en Hampden Park el 30 de mayo y luego viajarán a Curazao para disputar un partido ante su afición contra su vecina Aruba el 6 de junio. Después, la selección se dirigirá a ‌Boca Ratón, donde se encuentra su campamento base, y se enfrentará en el grupo E del Mundial a Alemania, Ecuador ‌y Costa ⁠de Marfil.

"Hemos demostrado que somos difíciles de batir", añadió Advocaat. "Pero los rivales de este grupo ​son de otra categoría, por supuesto. Sabemos que será muy difícil, pero nada es imposible".

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)