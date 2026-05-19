Caputo en medio del cierran de fábricas: "Hay euforia por invertir en la economía real"

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó diferenciar el Gobierno de Javier Milei del fracaso de Mauricio Macri y aseguró, insólitamente, que hoy hay "euforia por invertir en la economía real", aunque reconoció que hay "cero euforia en lo financiero".

"Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Te voy a decir algo bien concreto y que quede bien claro. Este gobierno, en términos de política económica, no solo es diferente a Macri, sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos que el de Macri", aseguró Caputo, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el macrismo.

En ese sentido, el actual ministro de Economía contrató la estrategia gradualista de Macri con la política de shock de Milei. "Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Milei, y el déficit se mantuvo intacto los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en Argentina, que era el déficit fiscal. Después, ¿cómo vos financias ese déficit? Con impuestos, emisión o deuda. Son las consecuencias que todo el mundo vivió durante muchísimo tiempo", explicó en una entrevista con Cadena3.

El funcionario agregó que, además, el gobierno de Milei "es opuesto además en este sentido: con Macri hubo una euforia financiera, porque los mercados financieros suelen adelantarse. Hubo una euforia financiera que le permitió a Macri financiar esos 2 años y medio de transición (para) tratar de reducir el déficit fiscal", y señaló que, bajo el macrismo, "como el crecimiento no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento en un momento se terminó".

Entonces, Caputo afirmó: "Este Gobierno hizo exactamente lo opuesto y por eso es un caso casi de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato. Terminó con el déficit cuasi fiscal, que es el déficit fiscal trasladado al Banco Central". Y, en ese contexto, añadió: "Hoy ves euforia por invertir en la economía real y esa es la parte virtuosa de este modelo", pero, al mismo tiempo, admitió que "hay cero euforia en lo financiero".

La crisis de la economía real

El ministro de Economía se refería probablemente al RIGI. Pero lo cierto es que hay solo algunos sectores puntuales en crecimiento, como la energía, la minería, el agro y la pesca, mientras que los sectores de mayor impacto en el empleo están en crisis desde mediados de 2025, como la industria, y el comercio, mientras que la construcción no logra repuntar tras el desplome de 2024 por el freno a la obra pública.

De hecho, la inversión extranjera directa cayó en el último trimestre de 2025, con una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares, según los últimos datos disponibles del Banco Central.

Ayer, además, el propio BCRA reconoció que no planea liberar el cepo al dólar para las empresas en relación a stocks acumulados hasta enero de 2025, lo que evidentemente deja trascender no una expectativa de reinversión sino el temor oficial a una salida masiva de capitales.

En tanto, la capacidad instalada de la industria, que mide el Indec, apenas alcanzó un máximo del 61% bajo el gobierno de Javier Milei, pero se ubica por debajo del 60% desde octubre de 2025.

Al contrario, Caputo reconoció que no hay euforia financiera. En ese sentido, el propio ministro debió salir a decir que no tiene urgencia por salir a colocar deuda en los mercados extranjeros de deuda, contradiciendo al propio Milei, mientras el riesgo país sigue ubicándose por encima de los 500 puntos, resignándose a financiarse en el mercado local.