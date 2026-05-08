Mientras lanza el súper RIGI, Milei sufre el desplome de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa (IED) se desplomó en el cuarto trimestre de 2025 y alcanzó no solo un resultado negativo sino su peor performance en la era de Javier Milei. Se trata de un panorama que explica la necesidad del Gobierno de presentar el "súper RIGI" para tratar de, por fin, dinamizar la economía.

Así lo mostró el informe de IED que el Banco Central presentó este jueves. Según precisó, entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares.

Fue, por lejos, el peor número del gobierno libertario, ya que en todos los trimestres previos el resultado de la inversión había sido positivo. Es decir, en mayor o menor medida habían entrado dólares de empresas extranjeras la país, como venía ocurriendo al menos desde inicios de 2022, a la salida de la pandemia.

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Esta salida neta de capitales extranjeros se da por la cancelación de deuda comercial desde las filiales argentinas hacia sus casas matrices. En concreto, estas salidas totalizaron unos 5.400 millones de dólares en el período. Al contrario, los aportes de casas matrices extranjeras hacia filiales dentro del país solo treparon a 1.100 millones de dólares, mientras que las reinversiones fueron de nada más que 200 millones de dòlares.

Casi el 84% de la salida neta de dólares se dio dentro del sector de la industria manufacturera, el más perjudicado por el modelo mileísta de apertura comercial y atraso del tipo de cambio. Lo siguió de lejos la desinversión en el sector que agrupa comercio y autopartes, otros dos de los rubros también fuertemente desventajados por el atraso de los salarios reales.

El contexto político y el "súper RIGI"

Lo curioso es que todo esto ocurrió durante el cuarto trimestre de 2025, por lo que abarca mayormente un período postelectoral. Incluso durante el tercer trimestre del año pasado, de fuertes turbulencias financieras previas a los comicios, la IED había sido positiva, alcanzando su segundo mejor registro de la era Milei con unos 4.200 millones de dólares.

En cambio, el desplome y la salida masiva ocurrieron tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Visto positivamente, esto podría ser consecuencia de que las casas matrices aprovecharon el primer momento de normalización política para cobrarse viejas deudas de sus filiales, sabiendo que, tras la liberación parcial del cepo en abril, podrían volver a acceder al mercado de cambios con más asiduidad.

Pero, visto negativamente, la relativa baja cantidad de reinversiones y aportes muestra que las multinacionales consideraron que, incluso tras el triunfo oficialista, no estaban dadas las condiciones para un rápido crecimiento de la economía. Una perspectiva que finalmente se comprobó con la lenta normalización de tasas, la disparidad de crecimiento entre los distintos sectores y el atraso salarial que arrancó por esos meses junto a la suba de la inflación. Y que es respaldada por el hecho de que la mayor salida de capitales se dio dentro del sector industrial

Como sea, esta crisis de la IED, y el lento arranque del RIGI original (de 36 iniciativas presentadas, 22 se encuentran todavía en evaluación) es lo que explica la necesidad del Gobierno de lanzar el "súper RIGI", que otorgará más beneficios y se ampliará a más sectores, según adelantó Milei sin dar más detalles.

Un dato aporta a entender mejor el porqué del nuevo "súper RIGI": en el cuarto trimestre de 2024, los envíos financieros para el sector minero habían sido de 1.760 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2025, se desplomaron a solo 150 millones de dólares. De a poco, los únicos sectores que traccionaron la economía durante el último año empiezan a encontrar su techo.