Se pudrió todo entre dos figuras de Telefe que no se pueden ni ver: "No me saluda"

Telefe tiene a dos figuras enfrentadas.

La tensión dentro de Telefe parece haber explotado definitivamente y esta vez los protagonistas fueron Diego Brancatelli y Eliana Guercio. Después del fuerte cruce que protagonizaron al aire en A la Barbarossa, ahora salieron a la luz detalles que confirmarían que la relación entre ellos está completamente rota.

¿Qué pasó entre Diego Brancatelli y Eliana Guercio?

Fue el propio Brancatelli quien decidió sincerarse durante una entrevista en Sálvese Quien Pueda y sorprendió al contar cómo es realmente el vínculo con su compañera de canal. “Ella se expone sola”, lanzó de entrada, dejando en claro que la tensión sigue intacta fuera de cámara.

Pero la frase que más llamó la atención llegó segundos después. “A mí no me saluda. No sé por qué y tampoco es que no puedo dormir, pero soy educado y me llevo bien con todos”, disparó, confirmando que entre ellos ni siquiera existe un trato cordial.

Cuando le preguntaron si intentó recomponer la relación, Brancatelli bajó el tono pero mantuvo la distancia. “Nunca me saludó, pero no importa porque no estamos obligados a ser amigos de las personas con las que trabajamos”, sostuvo.

¿Cómo comenzó la pelea?

La pelea tiene un origen muy concreto y ocurrió días atrás durante un debate sobre Gran Hermano Generación Dorada. Todo comenzó cuando analizaban la polémica participación de Yipio y los comentarios discriminatorios dentro de la casa.

En ese contexto, Guercio lanzó una frase que generó un fuerte rechazo en el estudio. “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada”, afirmó al aire, sugiriendo que el público tolera ciertas conductas dependiendo del físico de los participantes.

Brancatelli reaccionó de inmediato y quedó visiblemente impactado por los dichos de su compañera. “Perdón, no, no, no. Es un montón”, respondió tratando de frenarla mientras la situación se volvía cada vez más incómoda.

Brancatelli y Eliana Guercio no se pueden ni ver.

Lejos de retroceder, Guercio insistió con su postura y continuó hablando sobre diferencias físicas entre participantes. Eso provocó todavía más enojo en el periodista, que volvió a cuestionarla en pleno programa.

La situación terminó escalando tanto que hasta Georgina Barbarossa tuvo que intervenir para frenar la discusión. “Chicos, paren. No se habla de los cuerpos”, dijo la conductora, intentando cerrar el tema antes de que el clima explotara todavía más.

Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, la tensión quedó instalada y ahora las declaraciones de Brancatelli terminaron de confirmar que la relación entre ambos atraviesa uno de sus peores momentos.