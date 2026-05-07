China podría intentar maniobras sobre Taiwán durante la visita de Trump a Pekín, según Taipéi

FOTO DE ARCHIVO: El director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen (en primera fila a la izquierda), asiste a una sesión parlamentaria en Taipéi, Taiwán

China ​podría intentar algunas "maniobras" en torno a la cuestión de Taiwán cuando el presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, visite Pekín la ‌próxima semana, pero EEUU ha reafirmado que su política respecto a la isla no ha cambiado, según dijo el jueves un alto cargo de los servicios de inteligencia taiwaneses.

China reclama Taiwán, gobernado democráticamente, como parte de su territorio y suele describirlo como la cuestión más delicada ​e importante en ⁠sus relaciones con Washington. El Gobierno de Taiwán rechaza ‌las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

Taipéi estará atento ⁠a cualquier indicio de que ⁠Trump, quien ha inquietado a sus socios con su enfoque transaccional de las alianzas, pueda suavizar o replantear la política ⁠estadounidense tradicional sobre Taiwán a cambio de que ​China compre aviones o productos agrícolas estadounidenses ‌y alivie las presiones económicas.

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En ‌declaraciones a la prensa en el Parlamento de Taipéi, ⁠el director general de la Oficina de Seguridad Nacional, Tsai Ming-yen, dijo que el tema central de la cumbre de Trump con el presidente chino Xi Jinping ​probablemente sería ‌la gestión de sus diferencias, "no la resolución fundamental de los problemas".

"En cuanto a la cuestión de Taiwán, creo que los comunistas chinos podrían intentar algunas maniobras durante las conversaciones", dijo Tsai.

"Sin embargo, en ⁠este punto, Estados Unidos ha reafirmado continuamente, tanto a través de canales públicos como privados, que su política respecto a Taiwán no ha cambiado".

Es probable que Taiwán sea un tema de conversación entre Trump y Xi, pero ambos países entienden que no redunda en interés de ninguno de ellos que ‌se produzcan "acontecimientos desestabilizadores" en relación con Taiwán, afirmó esta semana el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Tsai señaló que existen muchas cuestiones polémicas entre China y Estados Unidos que son difíciles de resolver de manera fundamental a corto plazo.

"Nuestra ‌valoración de la situación general entre EEUU y China es que probablemente se caracterizará por lo que podría describirse como una ‌estabilidad frágil", ⁠añadió.

Estados Unidos es el principal valedor internacional de Taiwán y está obligado por ley a proporcionar ​a la isla los medios para defenderse, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales.

Con información de Reuters