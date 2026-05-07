Toluca golea con doblete de portugués Paulinho y avanza a final de Copa de Campeones Concacaf

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, avanzó el miércoles a la final de la Copa de Campeones de la ‌Concacaf tras golear 4-0 a ‌LAFC con un doblete del portugués Paulinho en el partido de vuelta por la semifinal.

Los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a la final con un marcador global de 5-2 tras perder 2-1 el partido de ida.

"Muy importante para nosotros pasar a la final, el objetivo era llegar a la final, me gusta jugar con la ​presión de ganar. Somos ⁠un equipo grande y los equipos grandes están para ganar ‌todos los partidos", dijo Paulinho a la cadena Fox ⁠tras el encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el partido que ⁠definió la serie, disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el club de la MLS tuvo la primera opción de gol a ⁠los ocho minutos cuando Timothy Tillman quedó sin marca frente ​a la portería después de que el guardameta ‌Luis García desvió un disparo ‌de Denis Bouanga, pero el mediocampista alemán mandó su remate por ⁠arriba.

Toluca respondió a los 20 minutos con un potente disparo de Marcel Ruiz que pegó en el poste derecho tras un leve desvío del portero francés Hugo Lloris, quien siete minutos después ​volvió a ‌salvar su portería al desviar un potente disparo del argentino Nicolás Castro.

El mediocampista argentino volvió a quedar cerca del gol al estrellar su disparo en el poste izquierdo.

El dominio y presión de Toluca continuó y encontró el gol ⁠a los 49 minutos por la vía del tiro penal que anotó el brasileño Helinho después de que Ryan Hollingshead le cometió falta dentro del área.

Everardo López anotó el segundo gol a los 58 minutos cuando sorprendió a Lloris con un potente disparo desde fuera del área.

Los Ángeles se quedó con un hombre menos a los 86 minutos por la ‌expulsión del defensa escocés Ryan Porteous, quien vio la tarjeta roja tras cometer falta a Castro cuando ingresaba al área.

Paulinho anotó el tercer gol a los 92 minutos cuando simplemente empujó el balón hacia la portería al rematar en el área chica un pase de Pavel Pérez.

Dos ‌minutos después, Paulinho marcó su doblete con un potente disparo de zurda dentro del área tras recibir pase de Pérez.

Así, Toluca enfrentará el 30 ‌de mayo en ⁠la final al mexicano Tigres UANL, que el martes ganó 1-0 a Nashville y lo eliminó con un ​marcador global de 2-0.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.

Con información de Reuters