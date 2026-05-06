Trump suspende la escolta de buques en el estrecho de Ormuz alegando avances en las negociaciones

FOTO DE ARCHIVO. Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abás, Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que suspendería temporalmente la operación destinada a escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz, alegando que se habían logrado "grandes avances" hacia un acuerdo global con Irán.

Horas ‌antes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ‌había descrito la iniciativa que comenzó el lunes para escoltar a los petroleros varados hacia el exterior del golfo Pérsico. El estrecho ha estado prácticamente cerrado desde que comenzó el conflicto, bloqueando alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y desencadenando una crisis energética global.

"Hemos acordado mutuamente que, aunque el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad (...) se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", escribió Trump en redes sociales.

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No hubo una reacción inmediata desde Teherán, donde era temprano en la mañana del miércoles.

Poco después de la publicación de Trump, los futuros del crudo estadounidense cayeron 2,30 dólares y bajaron de los 100 dólares por ​barril, un umbral muy vigilado desde ⁠que el conflicto disparó los precios de la energía hace dos meses.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de ‌comentarios sobre los avances logrados o la duración de la pausa.

Rubio y otros altos funcionarios del Gobierno afirmaron el ⁠martes que no se podía permitir que Irán controlara el tráfico a través ⁠del estrecho.

Irán ha bloqueado de facto el estrecho de Ormuz, amenazando con desplegar minas, drones, misiles y lanchas de ataque rápido. Estados Unidos ha respondido bloqueando los puertos iraníes y organizando tránsitos escoltados para los buques comerciales.

El ejército estadounidense dijo el lunes que había destruido varias embarcaciones ⁠pequeñas iraníes, así como misiles de crucero y drones.

RUBIO AFIRMA QUE LA OPERACIÓN PRINCIPAL HA TERMINADO

Rubio declaró a los periodistas en ​la Casa Blanca que Estados Unidos había logrado sus objetivos en la campaña militar, lanzada el ‌28 de febrero junto con Israel.

"La Operación Furia Épica ha concluido", ‌dijo Rubio. "No estamos deseando que se produzca una situación adicional".

Uno de los objetivos centrales de Trump al lanzar ataques militares contra ⁠Irán era garantizar que Teherán no desarrollara un arma nuclear, algo que Teherán ha negado estar buscando. Sin embargo, Irán no ha entregado más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido.

Mientras Rubio hablaba, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo informó de que un buque de carga había sido alcanzado por un proyectil en el estrecho. No se dispuso de más detalles sobre el incidente de inmediato.

El secretario de Defensa ​de Estados Unidos, Pete ‌Hegseth, dijo el martes que EEUU había logrado asegurar un paso por la vía marítima y que cientos de buques comerciales hacían cola para atravesarla. Añadió que la tregua de cuatro semanas con Irán no había terminado.

"En este momento, el alto el fuego se mantiene sin duda, pero vamos a estar muy muy atentos", afirmó.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, dijo que los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses se situaban "por debajo del umbral para reiniciar operaciones ⁠de combate a gran escala en este momento".

Cuando se le preguntó qué tendría que hacer Irán para violar el alto el fuego, Trump respondió: "Saben lo que no deben hacer".

"DERECHO A RESPONDER"

Poco después de las declaraciones de Hegseth, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó de que sus defensas aéreas estaban haciendo frente de nuevo a ataques con misiles y drones procedentes de Irán, aunque el mando militar conjunto iraní negó haber llevado a cabo dichos ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU dijo que los ataques constituían una grave escalada y suponían una amenaza directa para la seguridad del país, añadiendo que el Estado árabe del golfo Pérsico se reservaba su "pleno y legítimo derecho" a responder.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó ‌las declaraciones de Abu Dabi, afirmando que las acciones de sus fuerzas armadas tenían como único objetivo repeler la agresión estadounidense.

El ejército estadounidense dijo el lunes que dos buques mercantes estadounidenses lograron atravesar el estrecho, sin precisar cuándo, mientras que la naviera Maersk indicó que el Alliance Fairfax, un buque con bandera estadounidense, salió del golfo Pérsico escoltado por el ejército estadounidense el lunes.

Irán negó que se hubiera producido ningún cruce.

CONTINÚAN LOS ESFUERZOS DE MEDIACIÓN DE PAKISTÁN

La guerra ha causado miles de muertos al extenderse más allá de Irán hasta Líbano y el golfo Pérsico, y ha sacudido la ‌economía mundial. La directora del Fondo Monetario Internacional afirmó el martes que, incluso si el conflicto terminara de inmediato, se necesitarían entre tres y cuatro meses para hacer frente a las consecuencias.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto aún no han dado resultados. Funcionarios estadounidenses e iraníes han celebrado una ‌ronda de conversaciones de paz cara ⁠a cara, pero los intentos de organizar nuevas reuniones han fracasado.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, ha afirmado que las conversaciones de paz siguen avanzando con la mediación de Pakistán.

Araqchi llegó a Pekín el miércoles por ​la mañana para mantener conversaciones con su homólogo chino sobre las relaciones bilaterales y la evolución de la situación regional e internacional, según informaron los medios de comunicación iraníes. Trump también tiene previsto visitar China este mes.

Con información de Reuters