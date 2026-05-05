FOTO DE ARCHIVO. Un bombero trabaja en el lugar donde un avión se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte, Brasil

​Una avioneta con cinco ocupantes se estrelló el lunes contra ‌un edificio ‌en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, causando la muerte de tres personas, dijeron autoridades locales y bomberos.

El piloto y el ​copiloto del ⁠avión fallecieron en el accidente, ‌dijo el cuerpo de ⁠bomberos en un ⁠comunicado, mientras que tres pasajeros fueron rescatados en estado grave y trasladados ⁠al hospital. Inicialmente se ​informó de que había ‌cuatro personas a bordo.

Horas ‌más tarde, el gobierno del ⁠estado de Minas Gerais informó de que uno de los pasajeros había fallecido en ​el ‌hospital, y añadió que los otros dos seguían hospitalizados y se encontraban en estado estable.

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No hubo residentes heridos ⁠ni daños estructurales en el edificio, según el cuerpo de bomberos.

El avión despegó a primera hora de la tarde del aeropuerto de Pampulha, a unos 8 kilómetros del ‌centro de Belo Horizonte, con destino a São Paulo, según el cuerpo de bomberos.

La aeronave permaneció en el aire solo unos ‌minutos antes de estrellarse contra un edificio residencial de tres plantas.

Con información de Reuters