Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará otra importante subasta y en este caso estarán disponibles distintos productos tecnológicos como Iphones, lo que representa una gran oportunidad para quienes quieran adquirir estos teléfonos a precio más bajo de los normales en el mercado.

La ex AFIP rematará Iphones 13, además de celulares de marcas como Xiaomi, modelos Note 14 y C85, equipos de Infinix y Realme, AirPods, parlantes inteligentes Alexa de Amazon, TV Box y smartwatches.

Cuándo será la subasta de ARCA y cómo participar

La subasta pública se realizará el próximo 21 de mayo a través del portal del Banco Ciudad e incluye una amplia variedad de productos provenientes de la Aduana.

Cabe destacar que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan tecnología a menor costo pero también que todos los productos se venden cerrados y sin verificación de funcionamiento, lo cual significa un riesgo para el comprador ya que no hay posibilidad de reclamo por mal funcionamiento.

Quienes quieran participar del remate de ARCA deben registrarse previamente en la plataforma del Banco Ciudad y buscar la Subasta Nº 3781. Allí, una vez registrados, podrán ver los lotes disponibles y las condiciones específicas de cada producto.

También hay que realizar un depósito en garantía que varía según cada lote y en caso de estar todo en orden se recibe un correo de confirmación que le permite ofertar el día del evento. El día del evento, se podrá ingresar al sistema y realizar ofertas en tiempo real.

Qué productos se subastan

El catálogo incluye una variedad de dispositivos tecnológicos provenientes de la Aduana. Entre los artículos más destacados aparecen:

iPhone 13

Celulares Xiaomi (modelos Note 14 y C85)

Equipos de marcas como Infinix y Realme

Auriculares AirPods (sin abrir)

Parlante inteligente Alexa de Amazon

TV Box

Smartwatch Ultra

Los pasos a seguir para participar son los siguientes:

1. Registrarse

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y crear un usuario o iniciar sesión con credenciales existentes.

2. Buscar el remate

Ubicar la Subasta Nº 3781, donde se detallan los lotes, características y condiciones.

3. Leer las condiciones

Revisar cuidadosamente las bases legales y especificaciones de cada producto.

4. Realizar el depósito en garantía

Se debe transferir una caución para habilitar la participación. El monto varía según el lote.

5. Esperar la habilitación

Una vez acreditado el pago, el usuario recibe un correo de confirmación.

6. Ofertar online

El día del evento, ingresar a la plataforma y realizar las ofertas en tiempo real.